World Press Photo 2022

Dal 30 settembre al 13 novembre 2022 torna a Bari – presso il Teatro Margherita – la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo: la World Press Photo Exhibition.

La 65^ edizione è stata organizzata, per il nono anno consecutivo, da CIME, associazione tra i maggiori partner europei della World Press Photo Foundation di Amsterdam, con il sostegno della Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

L’edizione del 2022, in veste rinnovata, presenta un percorso espositivo che segue una ”narrazione che procede secondo le aree geografiche del mondo” e non suddiviso nelle classiche otto categorie tematiche come per gli scorsi otto anni. ”Per ciascuna delle sei aree geografiche di riferimento gli scatti sono poi suddivisi, a seconda della modalità di racconto utilizzata dall’autore, nelle categorie Foto singola, Storie, Progetti a lungo termine e Open Format”.

I 134 scatti vincitori di questa edizione rappresentano un viaggio attorno al mondo. Sono stati scelti tra 64.823 foto scattate per le maggiori testate giornalistiche internazionali da 4.066 fotografi provenienti da 130 Paesi del mondo.

La World Press Photo of the Year 2022, l’immagine vincitrice, ”Foto dell’anno 2022” è della fotografa canadese Amber Bracken, scattata per il New York Times. Si tratta del ritrovamento dei corpi di 215 piccoli indigeni indiani di un massacro avvenuto anni fa in Canada, rinvenuti in una tomba nei pressi della Kamloops Indian Residential School, costruita alla fine dell’Ottocento. Gli abiti dei bambini appesi alle croci in prospettiva riescono ad evidenziare l’atrocità dell’episodio. (Foto n. 1 e 6)

La foto vincitrice della World Press Photo Story of the Year è del report australiano Matthew Abbott per National Geographic/PanosPictures dal titolo ”Salvare le foreste con il fuoco”. Le foto sono un racconto del rito degli indigeni Nawarddeken di West Arnhwem Land – Australia; di come bruciano il sottobosco con la tecnica della “combustione a freddo” per prevenire incendi disastrosi. (Foto n. 2)

La foto vincitrice del World Press Photo Long term project Award è del brasiliano Lalo de Almedia scattata per Folha de São Paulo/PanosPictures dal titolo ”Distopia amazzonica”. L’autore vuole evidenziare le minacce che incombono sulla foresta pluviale amazzonica. (Foto n. 3)

Vincitrice del World Press Photo Open Format Award è l’equadoriana Isadora Romero con un video dal titolo ”Il sangue è un seme”; storie personali sulla migrazione forzata, colonizzazione. (Foto n. 4)

La Menzione d’onore della 65^ edizione della World Press Photo Exhibition è stata assegnata all’italiana Viviana Peretti con il progetto fotografico ”A Portrait of Absence”. E’ un racconto sulla sparizione in Colombia di decine di migliaia di oppositori politici scomparsi durante i conflitti interni degli ultimi sessant’anni per conto delle Forze Armate Rivoluzionarie e di gruppi paramilitari coinvolti in traffici illeciti. (Foto n. 5)

Alla presentazione alla stampa sono intervenuti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, il Direttore di CIME Vito Cramarossa, la Curatrice della 65^ edizione della World Press Photo Exhibition Marika Cukrowski, la Presidentessa della giuria europea e membro della giuria globale del World Press Photo Contest 2022 Simona Ghissoni.

Nell’ambito della World Press Photo Exhibition Bari 2022, sabato 15 ottobre prenderà il via World Press Photo Talks: un fitto calendario di incontri e approfondimenti su tematiche di grande attualità organizzato da CIME e curato dal consulente e comunicatore Vincenzo Cramarossa in compagnia di autorevoli ospiti che si alterneranno sul palco della sala conferenze del Teatro Margherita fino al 12 novembre. (https://www.worldpressphotobari.it/)

La World Press Photo Exhibition è allestita in 30 paesi e 70 città in tutto il mondo.

Orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: 10.00 – 21.00

venerdì, sabato: 10.00 – 23.00

domenica: 10.00 – 21.00

Info: + 39 351 145 9819 | info@worldpressphotobari.it

email all’indirizzo press@worldpressphotobari.it.

online ticket: https://www.liveticket.it/cime

sito web: www.worldpressphotobari.it

Facebook: www.facebook.com/worldpressphotobari

Instagram: www.instagram.com/worldpressphoto_bari

