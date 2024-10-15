A Bari, nella sala del colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari – lungomare Nazario Sauro n. 29, giovedì 16 ottobre 2025 si è inaugurata la WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2025, la mostra di fotogiornalismo internazionale più famosa al mondo alla sua 68ª edizione. Il capoluogo pugliese ospita questa esposizione per la 12esima volta consecutiva, organizzata da Cime, da quest’anno Brand Ambassador Italia oltre ad essere uno tra i maggiori partner ufficiali della Fondazione World Press Photo di Amsterdam, con il sostegno della Regione Puglia, e col patrocinio dell’Area Metropolitana di Bari, del Comune di Bari, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Soni esposti 144 scatti scelti tra 59.320 foto di 3.778 fotografi di 141 paesi da tutto il mondo che narrano di guerre, crisi climatiche, migrazioni e diritti umani e civili. È un ampio sguardo su tutto il pianeta: Africa, Asia, Europa, America del Nord e Centro, America del Sud, Asia Sud-est, Oceania. Le foto sono state pubblicate dalle maggiori testate mondiali: The New York Times, Washington Post, Der Spiegel, Time, AFP, Reuters e Associated Press.

Per il Concorso una giuria ha decretato sette vincitori regionali: tre vincitori per la categoria Foto singola, tre per la categoria Storie, ed uno per la categoria Progetti a lungo termine; da una giuria globale delle sei giurie regionali la foto World Press Photo of the Year.

La foto vincitrice, Photo of the year, di questa edizione della WORLD PRESS PHOTO 2025 è stata scattata a Gaza City dalla fotografa palestinese Samar Abu Elouf e pubblicata sul The New York Times. È ritratto Mahmoud Ajjour, un ragazzino di nove anni, che, mentre fuggiva con la famiglia, è stato coinvolto in un’esplosione durante un bombardamento israeliano facendogli perdere entrambe le braccia.

La novità di quest’edizione è la premiazione insieme alla vincitrice assoluta anche di due finalisti: sono il fotografo John Moore (Getty Images) con la foto Night Crossing che narra di migranti cinesi che attraversano il confine degli Stati Unti ed il Messico ed il fotografo Musuk Nolte (Panos Pictures) che con Droghts in the Amazon evidenzia la devastante siccità causata dal cambiamento climatico nella regione amazzonica con un uomo di spalle che cammina sul letto asciutto del fiume Solimões .

Con il reportage Women’s Bodies as Battlefields la fotografa italiana, presente all’inaugurazione del 16 ottobre, Cinzia Canneri vince nella categoria Long Term Project per l’area geografica Africa. Cinzia indaga sulle donne eritree e tigrine, vittime di violenze, dolore e soprusi durante le guerriglie nel Corno d’Africa. La fotoreporter ha peraltro co-fondato Cross Looks, un collettivo di donne italiane, eritree, tigrine e sudanesi che ”sta costruendo una narrativa intersezionale sui temi di genere, classe, razza e altre forme di disuguaglianza sociale”, non più il ”corpo come campo di battaglia”.

Tra i 144 scatti della World Press Photo Exhibition 2025, ci sono anche il ritratto della leader veneziana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2024, della fotografa Gabriella Ortàa, Prins de Vos (Queer Gallery) con il racconto di un giovane uomo olandese e le sue vicissitudini prima di riuscire a risolvere i problemi sanitari, Marijn Fiddler, reporter frelance, che mostra un culturista senza una gamba persa in un incidente in moto mentre si allena, Jabin Botsford (Washington Post) con l’attentato a Donald Trump, avvenuto il 13 luglio 2024 a Butler, Pennsylvania.

Presenti all’inaugurazione il direttore di Cime, Vito Cramarossa, il sindaco di Bari, Vito Leccese, Paola Romano- assessore alle Culture, con deleghe Cultura, Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali, Gestione di Musei, Teatri e Biblioteche, Francesca Bottalico – consigliera Delegata alla Cultura Città Metropolitana, Micaela Paparella- Consigliera Comunale Bari Città Metropolitana di Bari già Presidente del Municipio 1 Bari.

Info Mostra: da giovedì 16 ottobre 2025 a lunedì 8 dicembre 2025

Orari (La biglietteria chiude 30 minuti prima)

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 9.00 – 20.00

Venerdì, sabato e domenica: 9.00 – 21.00

Info: + 39 351.14.59.819| info@worldpressphotobari.it

Sito web: www.worldpressphotobari.it

Facebook: www.facebook.com/worldpressphotobari

Instagram: www.instagram.com/worldpressphoto_bari

