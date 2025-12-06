32ma Fiaccolata Nicolaiana

Il 6 dicembre 2025, a Bari, si festeggia San Nicola, patrono della città.

La lunga giornata è cominciata con la Santa Messa che si è celebrata all’alba, alle 5, nella Basilica di San Nicola, gremita di persone.

Come ogni anno, in occasione della Solennità Liturgica di San Nicola, si è tenuto il tanto attesto evento, soprattutto per gli sportivi, della Fiaccolata Nicolaiana dedicata alla PACE, ormai giunta alla 32ma edizione, organizzata dal Circolo Acli-Dalfino – responsabile Michele Fanelli , dall’Associazione “Road Runners” – responsabile Rino Piepoli e dall’Associazione “Amici della Pineta”– responsabile Gaetano Sifanno .

Sulla locandina della Fiaccolata si legge:” La manifestazione non vuole essere una gara agonistica o competitiva, ma una marcia di amicizia vissuta nello sport. Un vero e proprio pellegrinaggio in onore del Santo Patrono, operatore ecumenico di pace che unisce Oriente e Occidente, in una città la nostra che, ha un estremo bisogno di ritrovare la sua giusta identità nella legalità, nella pace e nella fratellanza.” e ancora, una frase in dialetto barese: ” Sanda Necol’ jè amnd’ d’ l’ frastir’, ma l’ baris ten’ semb’ jind’ o cor’ e penzir” che si traduce ” “Va’ via, Nicola, sei fuori di testa/uno che sta a sprecare tempo, ma il barese tiene sempre dentro il cuore e il pensiero””.

I tre gruppi che hanno partecipato alla Fiaccolata Nicolaiana sono partiti alle 5:20 dalla Pineta, da Parco 2 Giugno e dalla Chiesa di San Francesco per incontrarsi alle 5:50 all’angolo del Castello Svevo e Piazza Federico II di Svevia. A quel punto si sono addentrati nei vicoli di Barivecchia per raggiungere la Basilica cantando ””Sanda Necòle va pe mmàre” (San Nicola va per mare)”. Alle 6:00, le luci delle Fiaccole hanno illuminato il sagrato della Basilica per partecipare alla festa che rinnova la devozione dei fedeli e dei pellegrini a ”San Nicola dei baresi”. Alla celebrazione, che vuole onorare il Santo, hanno partecipato il Priore Padre Giovanni Salvatore Distante, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.

Terminata la cerimonia molti presenti si sono diretti presso “U settane”, di fronte alla chiesetta di San Marco per gustare la cioccolata calda ed i savoiardi che venivano offerti, altri hanno comperato le pettole, sfiziose palline di pasta lievitata fritte in olio e le sgagliozze, fette di polenta fritte in abbondante olio.

In Piazza del Ferrarese, alle ore 20:00 è prevista l’accensione del grande albero di Natale che è stato donato da Amgas srl a Bari. Parteciperanno il sindaco di Bari Vito Leccese ed il presidente di Amgas Vanni Marzulli.

