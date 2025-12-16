Nuovo Palazzetto dello Sport per l’Istituto Margherita a Bari

Domenica 14 dicembre 2025 presso lo storico Istituto Margherita, scuola gestita dalle Suore di Maria Bambina e presente a Bari dal 1898, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport che è stato sottoposto ad un importante intervento di recupero e riammodernamento.

L’evento si è svolto nell’ambito della rituale Festa del Margherita che ormai ogni anno, nel mese di dicembre, richiama famiglie, alunni e cittadini desiderosi di partecipare ad una mattinata dedicata ai giovani e ai bambini. La cerimonia si è svolta dapprima nell’elegante biblioteca dove la superiora sr Marilena Abondio ha salutato tutti i presenti, ha ringraziato tutti gli attori della faticosa impresa di restauro, a partire dagli architetti Valentini e Scopece fino all’impresa esecutrice dei lavori, alle sue maestranze e ai responsabili dei cantieri e della sicurezza, per poi leggere il significativo messaggio giunto dalla Superiora Provinciale, sr Caterina Bonalda, impossibilitata a presenziare all’evento.

Successivamente ha preso la parola l’avv. Giuseppe Altomare, amministratore dell’Istituto, che ha sottolineato l’importanza dell’Istituzione nel contesto locale e il peso degli investimenti della Congregazione sul territorio, segno di una grande attenzione alla città, invitando quindi i rappresentanti delle Istituzioni locali a prendersene cura, per quanto di loro competenza.

Sono poi intervenuti l’Assessore comunale alle politiche educative avv. Vito Lacoppola che ha sottolineato il valore dell’integrazione fra pubblico e privato in ambito scolastico, l’on. Avv. Ubaldo Pagano che ha evidenziato il coraggio nell’investire sui giovani e le famiglie in un periodo di forte denatalità, la Presidente del Municipio 2 avv. Alessandra Lopez che ha ricordato l’importanza dell’Istituto nel cuore del quartiere Carrassi, l’Assessore allo Sport dott. Lorenzo Leonetti, che ha richiamato il valore dello sport nella crescita dei giovani e la necessità di strutture di eccellenza che servano il territorio come la palestra dell’Istituto Margherita.

Alessandra Lopez, Presidente del Municipio II di Bari, ha evidenziato: “Oggi l’istituto Margherita conferma la sua vocazione ad essere un pilastro fondamentale, non soltanto del quartiere Carrassi – Municipio II, ma dell’intera città di Bari. Come Istituto scolastico paritario è fondamentale la propria attività didattica ed educativa, per continuare a formare le nuove generazioni di cittadini anche dal punto di vista valoriale ed umano. L’Istituto compie oggi un ulteriore passo in avanti che lo proietta nel futuro con una offerta all’avanguardia anche nell’ambito dell’attività sportiva che riuscirà a garantire ai propri studenti e studentesse un benessere psico-fisico fondamentale anche per contrastare le crescenti solitudini. Attraverso lo sport si possono costruire ponti fra le persone, apprendere valori e l’importanza del rispetto delle regole, nonché la cura dell’altro; di sostenere i propri compagni di squadra e quindi i propri compagni di vita. Questo contribuisce tanto a rinsaldare il senso di comunità che deve essere coltivato fin da piccoli all’interno della scuola. Il Municipio II pertanto sii onora di aver al proprio interno una realtà tanto concentrata di un pilastro così importante della società barese nell’Istituto Margherita, che si conferma una comunità educante viva e in sintonia con le istituzioni.”

Al termine dei saluti e degli interventi, tutti i presenti si sono ritrovati presso il rinnovato impianto, attesi dal folto coro degli alunni della scuola che, dopo un momento di preghiera e la benedizione del parroco Padre Angelo, ha intonato canti natalizi accompagnati dalla chitarra del docente di musica, prof. Lopez. Un caloroso applauso ha accompagnato il rituale taglio del nastro affidato ad una piccola alunna della scuola. Al taglio del nastro hanno partecipato anche i rappresentanti istituzionali del Comune e il deputato Dem, Ubaldo Pagano, pronto a salutare Roma per assumere il suo nuovo incarico di Consigliere regionale.

Il Palazzetto dello sport dell’Istituto Margherita è un impianto sportivo di grande pregio, realizzato nel 1969, che ha ospitato eventi di importanza assoluta come la finale scudetto vinta dalla locale squadra femminile di volley nel 1979 o la storica visita del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro avvenuta in occasione del centenario della scuola nel 1998. L’importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento è quindi un segnale di rinnovata vitalità nell’attività educativa e di costante presenza nel tessuto cittadino, nel sentiero di un costante impegno delle Suore di Maria Bambina per i giovani e con i giovani.

