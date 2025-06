Solstizio d’estate 2025

In occasione del Solstizio d’estate, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, sabato 21 giugno 2025 è stato organizzato dalla Parrocchia Cattedrale lo spettacolo ”Cristo Luce del Mondo”. Un rito che si ripete da anni e che unisce elementi sacri con quelli artistici.

Come ogni anno, il 21 giugno, le persone sotto il caldo cocente erano in coda in attesa che alle ore 16.00 si aprissero le porte della cattedrale, costruita tra l’XI e XII secolo su preesistenti architetture bizantine. Centinaia di cittadini, fedeli e turisti sono entrati in cattedrale per assistere al suggestivo, simbolico e magico momento che si ripete ogni anno intorno alle ore 17.00 del 21 giugno. Grazie anche a tre ragazze che portano l’incenso che fa evidenziare ancora di più i raggi del sole che filtrano nei fori del rosone della facciata romanica della cattedrale e attraversano obliquamente tutta l navata fino a colpire l’enorme rosone marmoreo intarsiato sul pavimento dinanzi ai gradini che conducono all’altare maggiore.

È l’inizio dell’estate e coincide con il giorno più lungo dell’anno nell’Emisfero Boreale, quando la declinazione massima del Sole rispetto all’asse terrestre e la sua massima altezza sull’orizzonte raggiungono lo Zenith sul Tropico del Cancro.

Quest’evento unico, naturale, sacro che si ripete ogni anno il 21 giugno è stato accompagnato dalla meditazione artistica, come dice Don Franco, ”Cristo Luce del Mondo” con l’augurio ”a tutti di lasciarsi illuminare dalla luce dello spirito di Gesù risorto, affinché possa rispendere di gioia nella danza della vita.

Lo spettacolo nello spettacolo unico e naturale è stato diretto dalla regista Marilena Bertossi, che si definisce ”traduttrice di parole”. Tutto è cominciato dall’incontro con “la” Parola che mi ha abituato all’ascolto e alla risposta, alla ricerca e allo studio, alla meditazione e all’azione, continuando ad essere un invito costante a rinnovare lo sguardo, già in allenamento per la mia formazion artistica. E così nel 2005 ho iniziato a tradurre testi sacri e non in voci, movimenti, suoni, armonie. Ho consapevolezza che tutto questo non sarebbe accaduto se nella mia vita non avessi incontrato persone che, nelle loro poliedriche diversità, mi hanno donato l’essenziale per vivere, Presenza e Parola. A tutte loro sono grata”. (brochure dell’evento)

I protagonisti dello spettacolo sono stati: le voci recitanti Tiziana Nuzzo, avvocato penalista – impegnata anche in teatro e Alex BartoloMarco Arenella, diplomato al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari che ha suonato il pianoforte posto sotto i gradini che conducono sull’altare; la cantante Caterina Coscia, musicoterapista e psicologa e artista; i danzatori e coreografi che vivono e lavorano a Malta da oltre dieci anni Sara Accettura e Moritz Zavan Stoekle che ci hanno incantato con la loro delicata ed elegantissima danza d’amore. Tutti diretti da Marilena Bertossi.

