Mostra presepi SPACCA BARI 2025

Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, nel Fortino Sant’Antonio a Bari, si tiene la 21ª edizione della Mostra di Presepi d’autore, organizzata dall’Associazione SpaccaBari con il patrocinio del Comune di Bari.

Le opere in esposizione, tutte molto significative, tra questa anche una con il lungomare di Bari, sono state realizzate da maestri d’arte presepiale – artigiani – della Puglia e della Basilicata.

Il presidente Biagio Diana, in arte ”Zio Gino” racconta di: “cinquanta presepi di quaranta artisti – maestri d’arte presepiale che raccontano le storie, i sogni da realizzare con riproduzione di scene in miniatura di personaggi , come la nonna, il nonno, il bisnonno, realizzando su richiesta ville d’epoca, palazzi storici e altro. Siamo innovativi sui materiali usando quelli biodegradabile, la sostenibilità del ferro; tutto materiale riciclabile per lasciare un mondo più sostenibile e pulito. Novità di quest’anno sono le sette foto artistiche sulla Natività di Francesco Ditillo in collaborazione con l’associazione “Melphicta nel passato” . Vantiamo più di sessantamila presenze, diecimila bambini, anche fuori dalla Puglia, testate giornalistiche che raffigurano la Puglia e ci comunicano ogni anno che siamo la mostra più popolare in Puglia. Ricordo che il direttivo dell’”Associazione di SpaccaBari” è composto da: Tommaso Capriati, Potenzieri Pace Giuseppe, Tony Matera e da me presidente Biagio Diana. Vi auguriamo Buon Natale.”

Per le scuole ci saranno anche laboratori di realizzazione di presepi utilizzando materiali di riciclo.

Info:

SPACCABARI – Mostra di Presepi nel Borgo XXIª edizione

Fortino Sant’Antonio – via Re Manfredi -Bari Vecchia

dal 29 Novembre 2025 al 6 Gennaio 2026

INGRESSO LIBERO

Orari di apertura:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00

Il 24 Dicembre dalle 10:00 alle 16:00

Il 31 Dicembre Chiuso

