Domenica 1 settembre 2019 si è conclusa la settimana dedicata a Bari Piano Festival.

Questa seconda edizione, iniziata il 24 agosto 2019, è stata ideata e patrocinata dal Comune di Bari, promossa e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con il sostegno di FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, patrocinata dal Conservatorio di Bari, in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli, patner il Circolo della Vela, Torre Quetta, il Trampolino, sponsor La Lucente spa, Bariblu e Amgas.

I cittadini hanno potuto apprezzare le molteplici sfumature stilistiche e musicali del pianoforte di artisti selezionati dal direttore artistico Emanuele Arciuli che si sono esibiti in diversi spazi urbani di Bari: la Basilica di San Nicola, il Foyer del Teatro Petruzzelli, il Chiostro di Santa Chiara, il Fortino di Sant’Antonio, l’Ospedale Oncologico Giovanni Paolo II, la Casa Circondariale, Torre Quetta, il lido Il Trampolino, il Circolo della Vela.

In riva al mare a Torre Quetta, domenica 1 settembre 2019, al tramonto, per pianoforti e tastiere, alla presenza di tantissime persone, si sono esibiti Leszek Możdżer, uno dei più straordinari musicisti jazz polacchi nato a marzo 1971 ed Gloria Capaner, direttore artistico della serie di concerti “Associazione Bellini” a Messina.

