Nelle sale del Teatro Margherita, a Bari, è stata allestita la mostra Elliott Erwitt Icons, organizzata da CIME in collaborazione con Sudest57, curata da Biba Giacchetti con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Il percorso espositivo ben evidenzia tutte le caratteristiche principali del celebre fotografo statunitense Elliott Erwitt che nelle sue foto ha ritratto i potenti della terra, le grandi star del cinema e del teatro; personaggi molto famosi quali Marlyn Monroe, Che Guevara, John, Robert e Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Jack Kerouac, Marlene Dietrich, Nixon, Krusciov, Frazier e Alì, Arnold Schwarsenegger. Altre foto ritraggono la sua vita privata (foto della sua primogenita neonata sul letto guardata dalla mamma), i suoi ironici autoritratti (foto n. 8), immagini di quotidianità quali il famoso bacio “California Kiss”, il passo di danza sulle pozzanghere con Parigi come sfondo (riprodotto sulla vetrata del teatro), i cani antropomorfi ripresi a livello di pavimento con vicino le gambe e scarpe dei “padroncini” (foto n. 7), i bambini, il bacio leggero riflesso in uno specchio; tutti scatti di ”momenti catturati” che ci trasmettono l’ironia ed il romanticismo di Elliot Erwitt.

La ”Elliott Erwitt Icons”, la prima esposizione a Bari e la prima esposizione dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso novembre, all’età di 95 anni, ”racchiude il percorso artistico e umano del fotografo, a un mese esatto dalla sua scomparsa ; un omaggio a colui che ”ha lasciato nel mondo della fotografia un’impronta indelebile”.

Info:

Teatro Margherita – Piazza IV Novembre – Bari

dal 28 dicembre 2023 al 31 marzo 2024

dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 21.00

venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.00

domenica dalle 10.00 alle 21.00

(La biglietteria chiude 30 minuti prima)

