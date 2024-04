A Bari – nel quartiere fieristico – lungomare Starita – dall’11 al 14 aprile si è svolta l’ Expo Levante 2024, la Fiera Internazionale per il tempo libero, sport, smart mobility.

Tantissimi i visitatori che hanno partecipato a questa manifestazione per passare un’interessante giornata visitando i padiglioni al chiuso e all’aperto del Vintage Market Bari, Expobike, Bari Tattoo Convention, Levante Nautica, Motorbike Expo Levante, Expo Sport Village, Auto e Moto d’Epoca, Levante for Expo, Sport, Automobile Club Italia, Arredo Outdoor, Levante Pet, Mobilità sostenibile, Tipico Village in Fera.

Hanno potuto anche divertirsi con vari Eventi e Spettacoli, pure per bambini, molto presenti nei Laboratori per i più piccoli e, ma non solo loro, nel Luna Park con giostre, giochi e attrazioni varie.

Come ogni anno il grande appuntamento espositivo organizzato dalla Nuova Fiera del Levante ha ricevuto i consensi dei visitatori della città e da tutte le parti del mondo. È una Fiera innovativa che attrae grandi e piccini. Sono state giornate anche dedicate allo sport, alle esibizioni, al divertimento e al cibo gustoso e salutare.

Per promuovere il turismo sostenibile, l’educazione ambientale e la sicurezza stradale, erano presenti anche le riserve naturali di Torre Guaceto e Porto Cesareo con interessanti e significati incontri e videoproiezioni.

Durante questi quattro giorni gli appassionati di auto e moto storiche hanno visitato i padiglioni dell’ASI e dei Club Federati della Puglia: Club Automobile e Antica Carrozza di Bari, Aste e Bilancieri di Bitonto, Rombo Arcaico di Gravina in Puglia, Scuderia Fieramosca di Barletta, Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici “I Delfini” di Taranto. La Old Cars Club ha voluto anticipare con la sua presenza all’Expo il famoso Gran premio di Bari, che si svolgerà dal 25 aprile con il posizionamento delle auto nei paddock e terminerà domenica 28 aprile con la VIII Rievocazione del Gran Premio di Bari.

Nello spazio degli spettacoli i visitatori hanno, col fiato sospeso, seguito le spericolate esibizioni di Luca Pietro Mirizzi (anni 13), Leonardo Sechi (22 anni), dello spericolato pilota barese, maestro, Ciccio White della scuola DangerFarm – Fattoria pericolosa – motorcross freestyle.

Le quattro giornate dell’Expo Levante sono state “baciate” dalla primavera inoltrata, quasi estate.

