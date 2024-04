Gran Premio di Bari 2024

Dal 25 al 28 aprile 2024, a Bari, si è svolta l’8ª rievocazione del Gran Premio di Bari – la straordinaria sfilata di auto d’epoca organizzata da Old Cars Club ed inserita nell’ASI Circuito Tricolore.

Un ricco calendario di eventi motoristici che ha visto la presenza di tanti famosi ospiti. Testimonial d’eccezione il settantenne pilota padovano Riccardo Patrese, pilota italiano che ha partecipato al Mondiale piloti in Formula 1, Formula 3.

Nel paddock in esposizione statica, sotto la Prefettura, ed in gara c’erano leggendari marchi: Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus.

Il pomeriggio di sabato 27 aprile, in Corso Vittorio Emanuele, le auto e le moto d’epoca di Old Cars Club si sono riunite per una sfilata a cui hanno partecipato anche le auto moderne del Ferrari Club Italia e il Porche Club Puglia. Al rombo dei motori facevano da sottofondo gli speaker ufficiali del Gran Premio e tanta musica. A seguire, alle 19 c’è stato il giro di ricognizione del circuito della gara del giorno dopo e alle 21 con le autorità si è provveduto a dare il via alla 8ª Rievocazione del Gran Premio di Bari.

Dopo l’Inno di Mameli, alle 9.30, domenica 28 aprile 2024, il rombo dei motori ha dato inizio alle gare sul circuito Piazza della Libertà, Corso Vittorio Emanuele, Castello Svevo, il lungomare Imperatore Augusto fino al Teatro Margherita per poi ritornare sul percorso. Era possibile seguirle su due grandi ledwall, posti in Piazza della Libertà e Corso Vittorio Emanuele angolo teatro Margherita.

Nei pressi della tribuna delle autorità su Corso Vittorio Emanuele, alle 14.00 sono stati assegnati i premi della 8ª rievocazione del Gran Premio di Bari e, presso la Sala Consiliare al Comune di Bari, le targhe agli equipaggi provenienti da tutta l’Italia e dall’estero. L’evento, che ha riscosso tanto successo e che ha attirato tanto pubblico (anche i turisti che si trovavano in città), grazie all’organizzazione perfetta del presidente di Old Cars Club, Antonio Durso, si è concluso con il saluto degli organizzatori e dell’amministrazione comunale a tutti i partecipanti.

Nel paddock ho incontrato: il presidente di Old Cars Club, Antonio Durso, l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone, il pilota, Riccardo Patrese, la vicepresidente di ASI, Di Matteo Agnese, il commissario della manifestazione, Ivo Serio, l’esclusivista per Puglia e Basilicata, Carmen Martorana – partnership di Old Cars Club per “Donne e Motori” che ha organizzato gli shooting con le modelle, la prefinalista nazionale di Miss Italia 2023 Irene Sabelli in tricolore.

