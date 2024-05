Race for the Cure 2024

A Bari, nella zona di Piazza Libertà ex piazza della Prefettura, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2024, si è svolta la XVIII edizione della ”Race for the Cure”, organizzata dall’associazione no profit Komen Italia onlus – Comitato Pugliese, presieduta da Linda Catucci. La “Race for the Cure” è l’evento dedicato alla lotta dei tumori del seno che unisce la salute, la solidarietà e lo sport.

Molti i visitatori che nel Villaggio Race, aree mediche e tematiche, hanno potuto eseguire gratuitamente esami diagnostici di screening, parlare di sport, fitness, sana alimentazione e avere supporto per il benessere psicologico. Un’area era riservata alle ”Donne in rosa” che hanno superato e/o stanno combattendo contro il tumore alla mammella.

Il clou dell’evento è stato domenica 19 maggio 2024 con la corsa di 5 km., la passeggiata di 2 km. o la corsa competitiva di 10 km. riservata agli atleti sul lungomare di Bari con partenza ed arrivo a piazza della Libertà. Prima dello sparo iniziale la La banda della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” ha suonato l’inno nazionale. Come ogni anno, al via c’erano anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli, il comandante militare esercito in Puglia col. Arcangelo Moro.

Sul palco centrale il maestro Paolo Lepore ha diretto l’ Associazione Musicale “Il Coro del Faro”, cantanti Stefania Dipierro e Luciana Negroponte/b>. In seguito, annunciati da Stefano Alicchio ed Enrico Presicci, alla presenza della presidente nazionale comitato Puglia della Susan G. Komen Linda Catucci si sono avvicendati i vincitori della corsa dei 5 km. per le donne in rosa e per la competitiva professionisti donne e uomini. Ovviamente, sono andati i riconoscimenti a tutte le Forze dell’Ordine, Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia Locale, ai volontari, all’A.S.D. Bari Road Runners con il presidente, Rino Piepoli e ai tanti partner/sponsor che hanno permesso con il loro aiuto lo svolgimento di questa manifestazione che ha visto un’enorme partecipazione.

Nella XVIII edizione si è stimato un numero di XVIII mila presenti, decretando un successo enorme alla manifestazione.

