“Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” 2023

La cerimonia di premiazione dei vincitori della 14^ edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia”, promosso dall’Ordine dei Geologi della Puglia e dalla SIGEA-APS Sezione Puglia con il patrocinio della Regione Puglia, si è svolta a Bari il 18 dicembre 2023, ospitata dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, presso l’Agorà del Palazzo del Consiglio regionale della Puglia Bari, con il patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale.

A partire dalle 15.30, la manifestazione è stata articolata in tre eventi: la visita alla mostra fotografica “Paesaggi geologici della Puglia”, curata dall’Associazione Photo Digital Puglia; il Convegno LA NATURA IN PUGLIA: PAESAGGI E COLORI, che ha visto la partecipazione della Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone e dell’Assessora all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, con le relazioni presentate dai rappresentanti delle aree protette pugliesi e dell’Ordine dei Geologi della Puglia; la cerimonia di premiazione delle opere selezionate per il Calendario 2024. Le 12 immagini del calendario sono suddivise in tre sezioni: Paesaggi geologici o geositi, La geologia prima e dopo l’Uomo e Un’occhiata al micromondo della geologia. La Giuria era composta da Pierluigi Loiacono, Marta Bientinesi,, Concita Cantale, Francesca Micheletti, Francesco Rega.

Le foto del calendario sono visibili al link: https://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/1254-premiazione-vincitori-concorso-foto-2023.html:

per le tre sezioni del concorso:

Sezione A – “Paesaggi geologici o geositi”

Domenico Belfiore – L’isola del cuore, Porto Cesareo (LE)

Diana Cimino – Rocce dei Faraglioni di Sant’Andrea, Melendugno (LE)

Giuseppe Lanotte – Tramonto a San Foca, Melendugno (LE)

Giorgio Nuzzo – Gli occhi, Otranto (LE)

Sezione B – “La geologia prima e dopo l’Uomo”

Massimo Ambrosi – Affreschi sulla roccia, Mottola (TA)

Giulia Piepoli – Antica civiltà, Specchia (LE)

Massimo Rolando – Quando si accorcia la distanza visiva, Santa Cesarea Terme (LE)

Michele Todisco – Il sale è vita, Margherita di Savoia (BT)

Sezione C – “Una occhiata al micromondo della geologia”

Oreste Caroppo – Tracce fossili nei basoli in calcare, Poggiardo (LE)

Lorenzo Ciaccia – Fango di Vulcanello in azione, Gravina in Puglia (BA)

Giovanni Enriquez – L’Occhio di Osiride, Porto Cesareo (LE)

Roberto Rizzi – Grotta del Trullo con le sue formazioni geologiche, Putignano (BA).

Gli autori degli scatti selezionati sono stati premiati con un buono acquisto offerto da ApoGeo.

La foto di Partipilo Paolo – Blue Moon a Baia dei Faraglioni, Mattinata (FG) è stata individuata come copertina del calendario.

Il calendario geologico del 2024 sarà diffuso a tutti gli enti locali della regione Puglia insieme al periodico dell’Ordine dei Geologi della Puglia “Geologi e Territorio”.

In questi scatti i molteplici aspetti dei paesaggi geologici pugliesi sono il filo conduttore dell’interpretazione di ogni autore, dettata dalla sensibilità personale, dal colpo d’occhio, catturato da una scena in cui la combinazione di forme e condizioni di luce. Gli autori si sono dunque soffermati su aspetti imprescindibili della nostra Regione, quali i dettagli di rocce fossilifere, l’interazione tra il mare e la roccia e tra questa e l’uomo, con le sue necessità di adattarsi all’ambiente per trarne sostentamento col proprio ingegno.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato Giovanna Amedei, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che ha dichiarato:

“Anche quest’anno siamo giunti alla presentazione del calendario dell’Ordine dei Geologi in collaborazione con la SIGEA. 12 scatti che hanno catturato la geodiversità del territorio pugliese trasmettendo contemporaneamente tutta la bellezza del nostro territorio.

Paesaggi sapientemente modellati dal vento e dall’acqua, conservando tracce di un passato di cui vogliono trasmetterci informazioni.

Un ringraziamento va a tutti i partecipanti al concorso, ogni anno più numerosi e più ‘bravi’ nel catturare il micro e macro cosmo pugliese, e alla giuria per il suo importante e difficile compito nel selezionare le foto vincenti.

Il calendario, con le sue foto, vuole essere anche un monito per tutti per conservare e valorizzare un patrimonio geologico dalle mani di uomini a volte poco attenti, che mettono a rischio ciò che sapientemente il tempo e la Geologia dei luoghi sono stati in grado di realizzare”.

Presenti anche Antonello Fiore e Vincenzo Iurilli, rispettivamente Presidente nazionale e Presidente della Sezione Puglia della SIGEA-APS, che nel presentare l’Associazione, i componenti della Giuria e le opere premiate, hanno sottolineato “la necessità di un impegno organizzato in forma associativa per il bene comune e per tramandare alle generazioni future un patrimonio naturale e culturale strettamente connesso con la gestione sostenibile del territorio, nonché il valore della sinergia tra Associazioni e Istituzioni nel far sì che i migliori intenti possano efficacemente tradursi in buone pratiche”.

Per quanto riguarda gli sviluppi del Concorso Fotografico annuale, è stata annunciata la sua quindicesima edizione per il 2024, con una innovazione: l’introduzione di una sezione dedicata alle foto “dall’alto”, ottenibili mediante droni e già presenti nelle recenti edizioni.

Foto n. 10 è stata scattata da Riccardo Cocco.

© Riproduzione Riservata