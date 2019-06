Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia 2019

Si è svolta giovedì 6 giugno 2019 presso la Biblioteca del Liceo scientifico Scacchi di Bari la premiazione della quinta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”, organizzata dalla SIGEA Sezione Puglia in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli e il patrocinio della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’ ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Alla cerimonia di premiazione ha portato i saluti del Dirigente scolastico del Liceo Scacchi di Bari, prof. Giovanni Magistrale, il prof. Franco Pisanò, componente della giuria del concorso.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi, ha fatto registrare una sentita partecipazione delle scuole superiori pugliesi; gli studenti hanno inviato i propri scatti, spesso approfittando di escursioni didattiche organizzate della scuole.

La giuria del concorso ha selezionato tra le foto pervenute 15 scatti che sono stati premiati.

La giuria della quinta edizione ha visto la presenza due geologi Vincenzo Iurilli (Università di Bari e Sigea, esperto di patrimonio geologico regionale) e Maurilio Milella (docente di Scienze naturali nelle scuole superiori); il docente di Scienze naturali prof. Franco Pisanò (Liceo Scacchi di Bari), la studentessa Federica Romana Fiume (rappresentante degli studenti del Liceo Galilei-Curie di Monopoli), la sig.ra Diana Cimino Cocco (Ufficio Scolastico Territoriale di Bari), sig. Maurizio Bruno (Referente della casa editrice Zanichelli) e Antonio Sigismondi (Fotografo naturalista e funzionario della Regione Puglia).

Il Presidente della Sezione Puglia della SIGEA, Raffaele Lopez, dopo i ringraziamenti ha dichiarato Il concorso è una delle iniziative SIGEA ormai collaudate da anni, il cui modello è stato avviato dalla sezione Puglia grazie ai soci storici dell’associazione ed in particolare Antonello Fiore attuale presidente nazionale SIGEA, modello che è stato apprezzato e utilizzato anche dalla sezione regionale del lazio ed altre associazioni. In particolare il concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori provenienti da vari istituti della nostra regione ha dato loro la possibilità

di mostrare scatti fotografici di gran pregio incentrati prevalentemente sul tema della geologia e paesaggio, ma anche in relazione ad altre discipline scientifiche e culturali. Grazie alla collaborazione della Zanichelli e di una giuria di prestigio non sono mancati premi come giusto riconoscimento per questi studenti che, forti dell’apprezzabile spirito di osservazione maturato in questa e passate edizioni dello stesso concorso, abbiamo fiducia che continueranno ad osservare ed apprezzare il territorio della nostra bellissima regione.

Maurizio Bruno, membro della giuria e referente Zanichelli, ha evidenziato l’importanza del concorso fotografico nell’avvicinare i giovani alle scienze della natura e alle bellezze e singolarità geologiche dei propri territori.

Magda Gallo Maresca, consiglio direttivo SIGEA Puglia e della segreteria organizzativa del concorso insieme al geologo Oronzo Simone, dichiara:

Anche quest’anno i ragazzi sono riusciti a stupirci. Il loro modo di osservare e cogliere gli aspetti più suggestivi del nostro territorio si fa sempre più attento e consapevole. Dagli appassionati di fotografia, come Angelo Demerinzo che firma le foto con il suo logo, agli studenti come Angelo Scarpellino, che vede la fotografia come modo per ritrovare ed affermare se stesso titolando la sua foto “Oltre la siepe” cogliendo parallelismi con l’Infinito di Leopardi, o a chi, come Francesco Cea, si descrive “un esploratore moderno, armato di camera ed alla ricerca delle bizzarre e straordinarie forme presenti in natura. Molti hanno colto la bellezza della natura che si riappropria del suo spazio, come ha sottolineato Giulia Maffei, con la sua foto “Un posto magico nel verde” raffigurante l’ex cava di bauxite di Otranto che oggi ospita un piccolo laghetto.

La giuria, che ringrazio ancora una volta per la preziosa disponibilità, ha individuato nelle foto “Conchiglia fossilizzata” di Sergio De Tullio dell’Istituto “Gorjux” di Bari, “La lenta opera del torrente Gravina” di Paolo Picciallo del liceo “Tarantino” di Gravina in Puglia (Ba) e “La Pescara degli Antichi” di Alessandro Rutigliano del liceo “Tedone” di Ruvo di Puglia, le tre foto quelle che hanno meglio colto gli aspetti più significativi della geologia quali quello del micromondo della palentologia, dell’evoluzione del paesaggio e del rapporto tra uomo e territorio e per questo premiate con un buono acquisto di 100 euro.

Alla cerimonia di premiazione presente anche Salvatore Valletta del consiglio direttivo SIGEA Puglia e Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia che ha invitato gli studenti a “raccontare” il proprio scatto. Valletta ha dichiarato: Interessante come gli studenti hanno saputo interpretare l’obiettivo del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” collegando l’inquadratura della foto ad alcune poesie della letteratura italiana o ad espressioni significative dell’ambiente catturato. L’entusiasmo degli studenti nel ricercare i luoghi da fotografare ed i loro singolari approfondimenti sul bene geologico messo a fuoco, fa ben sperare sui prossimi appuntamenti del concorso.

La cerimonia è stata anche l’occasione per invitare gli studenti a partecipare la nuova edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” che la SIGEA organizza con l’Ordine dei geologi della Puglia con il patrocinio della regione Puglia. Questo concorso giunto alla sua decima edizione , suddiviso in tre sessioni (“Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima e dopo l’Uomo” e “Una occhiata al micromondo della geologia”) intende coinvolgere fotografi esperti e semplici amanti del paesaggio che potranno inviare online le proprie foto entro il 30 settembre 2019 attraverso i siti internet degli organizzatori.

Ai 15 studenti selezionati dalla giuria è stato consegnato un Attestato di partecipazione e dei libri offerti dalla casa editrice Zanichelli. Inoltre la giuria ha individuato 3 foto tra le 15 premiate, ritenute particolarmente rappresentative dello spirito del concorso; gli autori delle 3 foto hanno ricevuto anche un buono acquisto di euro 100 offerto dalla SIGEA.

I 15 studenti premiati dalla giuria, partendo dai tre più rappresentativi della 5^ edizione del concorso “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” sono:

*De Tullio Sergio (IISS Gorjux-Tridente-Vivante, Bari) – Conchiglia fossilizzata

*Picciallo Paolo (Liceo G. Tarantino, Gravina in Puglia – BA) – La lenta opera del torrente Gravina

*Rutigliano Alessandro ((Liceo O. Tedone, Ruvo di Puglia – Ba) – La “Pescara degli Antichi”

*Bonfrate Angela (IISS Liside, Taranto) – Incontri

*Cantore Francesco Pio (IISS Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti – BA) – Effetto farfalla

*Cappelluti Gaetano *Ceo Francesco (ITT Panetti-Pitagora, Bari) – Puzzle di rocce

*Demerinzo Angelo (IISS G. Salvemini, Fasano – BR) – Quel che fu

*Egitto Simone (IISS G.B. Vico, Laterza – TA) – Gran Canyon in Laterza

*Ferrara Manuele (Liceo O. Tedone, Ruvo di Puglia – BA) – Immersione nella cava

*Lacoppola Christian (ITES Pitagora, Taranto) – Pizzomunno

*Maffei Giulia (Liceo Scientifico Fermi, Bari) – Un posto magico nel verde

*Mallardi Gaia (IISS Colamonico-Chiarulli, Acquaviva delle Fonti – BA) – Scalinata trionfale

*Scarpellino Angelo (ITT Panetti-Pitagora, Bari) – Oltre la siepe

*Volpe Giovanni (ITT Panetti-Pitagora, Bari) – Tocca ferro

Le 15 foto selezionate sono disponibili sul sito della Sigea Puglia:

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/929-concorso-fotografico-2019-studenti.html

