Marcialonga 2018

A Bari, oggi 1° gennaio 2018. si è svolta la 19ª Marcialonga Nicolaiana, organizzata dalla UISP Sport per Tutti, CSI, Liberty Bari, Big Eye, Cavalieri del Mare, Associazione Nazionale Bersaglieri e con il patrocinio gratuito dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bari.

Dopo aver presenziato alla Santa Messa e alla benedizione del Priore Padre Ciro Capotosto nella Basilica di San Nicola, alle 11, i runners sono partiti e si sono diretti sul lungomare della città, preceduti dai Bersaglieri che sulle loro biciclette storiche davano l’andatura della marcia.

Giunti alla Spiaggia Pane e Pomodoro, preceduti dalla Banda Route 99 di Molfetta, dopo aver brindato per il nuovo anno, hanno avuto il coraggio, data la bassa temperatura invernale, di tuffarsi nelle acque gelide del mare.

I runners che hanno fatto il bagno a mare hanno ricevuto in dono un accappatoio; per tutti un ristoro finale con tante fette di panettone, spumante e the caldo, un momento gradito per augurare a tutti e alla città di Bari, un felice e sereno anno nuovo.

Tra i tanti runners c’erano il sindaco di Bari, Decaro Antonio, e l’assessore all’ambiente e allo sport di Bari, Pietro Petruzzelli.

Sulla spiaggia c’era anche il presidente dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico di Bari con tutto lo staff e i cani della Scuola Salvataggio Nautico Volontario. Il loro slogan recita: ”Il futuro appartiene a chi crede nei propri sogni, continua a sognare con noi” e ancora “Perché la nostra storia associativa è un sogno che vogliamo fare vivere anche a te!”.

Per partecipare alla marcialonga era necessario iscriversi gratuitamente su bari@uisp.it.

