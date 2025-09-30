A Bari, all’interno della Piazzetta dei Papi, sabato 27 settembre 2025 si è svolta l’inaugurazione del giardino “Dementia Friendly”, giardino interattivo per anziani e persone affette da demenza, grazie all’impegno progettuale ed economico dell’Associazione Alzheimer Italia (sede di Bari) e con l’approvazione del Municipio.

Trattasi del primo giardino “Dementia Friendly” della città di Bari e del Municipio 2; a costo zero per il Municipio in quanto interamente finanziato dall’Associazione Alzheimer – Bari. Nasce per promuovere le relazioni sociali, l’interazione, le attività di intrattenimento, cognitive e motorie per gli anziani e per le persone affette da demenza, e in particolare dall’Alzheimer che è una delle malattie neurodegenerative pesanti.

L’Associazione Alzheimer Bari – presidente Pietro Schino e la promotrice del progetto Katia Pinto, presidente nazionale Alzheimer con il Rotary area metropolitana e l’approvazione del Municipio 2 – presidente Alessandra Lopez, il Comune di Bari, sindaco Vito Leccese e la collaborazione alle Commissioni municipali Welfare e Lavori pubblici hanno tutti lavorato per la realizzazione di questo importante progetto che si svolgerà in diverse fasi sia in autonomia sia con dei tutor. In seguito sarà allestito un giardino sensoriale con percorsi di aromaterapia e attrezzi per eseguire la ginnastica posturale.

Il presidente dell’Associazione Alzheimer Bari, Pietro Schino, spiega: ”Si tratta di un progetto che accarezzavamo da tempo e che è stato possibile avviare grazie all’appoggio del Comune di Bari, del Municipio 2, il sostegno dei club Rotary di bari e del Distretto 2120. Il mio grazie va al Sindaco Vito leccese e alla Presidente del Municipio 2, Alessandra Lopez, per la sensibilità e naturalmente alla Presidente dell’Associazione Alzheimer Italia, Katia Pinto. Come associazione porteremo i pazienti che seguiamo, per attività all’aperto con i nostri terapeuti e assistenti. Si tratta di piccoli esercizi che hanno l’obiettivo di tenere attiva la mente. La nostra speranza è di poter nel prossimo futuro avviare un secondo step ed attrezzare il piccolo spazio che ci è stato concesso anche con attrezzi ginnici appositi”.

La dott.ssa Katia Pinto – presidente nazionale Federazione Alzheimer afferma:””La forza di non essere soli” è il motto dell’associazione che in questo caso vuole ribadire l’importanza di avere al nostro fianco l’amministrazione comunale e il Rotary.

La dott.ssa Roberta Montanaro – psicologa coordinatrice Alzheimer Bari – precisa:”Una comunità che non dimentica chi dimentica”.

I pannelli sistemati nella zona ”Giardino della Memoria” nel Giardino dei Papi riportano diversi esercizi da eseguire sia per la mente sia per il fisico con lo scopo di impedire il decadimento cognitivo” in favore di un ”invecchiamento in salute”, un ”allenamento della memoria”.

Come in molti Paese, anche a Bari – Municipio 2 è stato realizzato il ”Giardino per anziani”, quelli che vengono chiamati gli ”healing garden” ovvero “giardini terapeutici” che hanno l’obiettivo di mantenersi in forma e di allenare la memoria in spazi aperti e in socialità per impedire il decadimento cognitivo e fisico.

