A Bari, sabato 13 settembre 2025 è stata inaugurata la 88ª edizione della Fiera Campionaria Internazionale. La Nuova Fiera del Levante, contratto stipulato dal 7 novembre 2017, si chiuderà domenica 21 settembre 2025. È l’importante appuntamento annuale dedicato all’incontro tra le diverse culture, differenti mercati, innovazioni e le persone.

Il tema di questa Fiera è “Soffia a Levante. La Pace costruisce ponti, il Commercio li attraversa., dedicato all’attività di Nuova Fiera del Levante srl che come afferma il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli è una visione che mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario”.

Mappa della Nuova Fiera del Levante: Arredamento – Edilizia abitativa e per esterni – Arredo per esterni – Benessere & Relax, Edilizia abitativa, Assessorato agricoltura – Regione Puglia, Automotive, Levante Cake & Cooking, Harley Davidson Italia, Centro Congressi del Levante, Info point per consegna braccialetti, Galleria delle Nazioni, Innovazione, Istituzioni, Area eventi, Punti Ristoro, Shopping, Camera di Commercio di Bari, Terzo Settore, Levante Food Village, Area Giochi Bimbi, Coldiretti, PULSE padiglione dell’innovazione della Fiera del Levante 2025.

Gli Eventi della Nuova Fiera del Levante: Agrilevante, Saie – Fiera Professionale Edilizia, mostra Ornitologica Internazionale dei “Tre Mari del Mediterraneo”, Agora – Asphaltica World 2025, Promessi Sposi, Mecspe Bari, Evolio Expo 2026, Levante Prof 2026, Enoliexpo2026, convegni su temi di rilevanza nazionale ed internazionale al Centro Congressi. Il ricco calendario di Convegni prevede: IEF, Masterclass di Confesercenti, le giornate del Mezzogiorno, Innovazone Pulse – il fuoco di Prometeo – umanesimo e AI per una nuova educazione, Donne di Puglia.

Nella zona della rappresentanza delle Forze dell’Ordine è anche possibile prenotarsi per una simulazione di volo, indossare caschi delle varie forze armate, entrare in cingolati ed altro, ascoltare “Radio Esercito”, osservare un robot telecomandato.

Nel corso della 88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante si stanno svolgendo vari spettacoli ed eventi. All’esterno e all’interno dei padiglioni spesso si assiste a spettacoli di artisti, spettacoli itineranti di artisti di strada ed esibizioni. Dalle 20.30, nell’area eventi serali per il Festival del Levante (il 5% del biglietto è devoluto all’Unicef Italia per promuovere i diritti dell’infanzia) si sono esibiti per il “Cantatour” Renato Ciardo, e special guest Cristiano Malgioglio, per “Che sera in Fiera”, condotto da Alessandro Greco, Emanuela Aureli e Alina Liccione. Si esibiranno per “Fake Concert”, condotto da Savio & Terrafino, i sosia di Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Cristiano Malgioglio, Renato Zero, Arisa, Antonello Venditti con musica dal vivo della Sbiriband, per “Bari Blues Brothers” la Jazz Studio Orchestra diretta da M° Paolo Lepore con gli attori Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone, Pinuccio Sinisi, Nico Maretti, Vito Signorile, Nicola Pignataro, Nico Salatino, Augusto Masiello, Lucia Zotti, per “M20 Night” ci saranno Albertino e Fargetta – Praja on Tour, Coma Cose in concerto, “San Nicola visita la 88^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante”, Ivana Spagna e Alexiain concerto, per concludere domenica 21 settembre con i “25 Anni di Mudù” con Uccio De Santis.

Il biglietto per visitare la Campionaria Internazionale (compreso gli spettacoli) è acquistabile on line a 2,5€; ai botteghini a 5€.

L’orario è tutti i giorni, dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva; fino alle 24.00 per gli eventi serali programmati.

Lungomare Starita, 4 – Bari

info@nuovafieradellevante.it

© Riproduzione Riservata

Segnala su







