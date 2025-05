Il Casarano Calcio vince il Campionato e torna in serie C dopo 26 anni

Il Casarano Calcio batte 4-0 la Fidelis Andria al Capozza e conquista con due giornate d’anticipo la promozione in Serie C, tornando tra i professionisti dopo ben 26 anni. Una partita dominata dai rossazzurri, esplosi in festa insieme a tutta la città al triplice fischio.

Una festa covata da quasi trent’anni: il Casarano Calcio torna in serie C nel giorno di Giovedì Santo, battendo la Fidelis Andria per 4-0 grazie ai gol di Cajazzo, Javi Morales, Perez e Cerutti.

Casarano in serie C con merito, 26 anni dopo: 69 gol segnati, 25 subiti, 21 vittorie, 10 pareggi una sola sconfitta. La C è realtà grazie ai sette punti di vantaggio sulla Nocerina con due giornate ancora da giocare. Ed esplode la festa, a fine gara, al “Capozza”. Scene d’entusiamo, sciarpe, bandiere e vessilli al vento (di scirocco) per omaggiare una squadra che ha riscritto la storia dopo i fasti di Antonio Filograna, Mesciu Ucciu, il Cavaliere, e una serie cadetta sfiorata più volte nei primi anni 90.

Sempre ad aprile, di 35 anni fa, c’era il big match con la Salernitana in uno stadio anche allora stracolmo che credeva nella B fino al gol di Della Pietra, c’erano le sfide d’alta quota con la stessa Fidelis Andria, il Palermo, il Taranto… c’erano Nunziata, Leoni, Dondoni… e poi ancora Palmisano, Foglietti, Navone, Limetti e una formazione che il popolo rossazzurro mandava giù a memoria e che, in questi anni, ha tramandato al pari di altri “undici” indimenticabili.

Oggi, aprile 2025, Fulvio Navone è sempre lì: non distribuisce più il gioco con la maglia numero 10 ma ha assunto la carica di Direttore Generale di una squadra costruita con oculatezza e competenza assieme alla società e a tutti i collaboratori. Deus ex machina l’imprenditore Antonio Filograna Sergio, il presidente di oggi che riscrive i successi: è bastato il suo arrivo, mesi fa, per far tornare la farfalle nello stomaco ai cinquantenni e passa di adesso, per dare una ventata d’ottimismo all’intero ambiente che troppe volte, in questi anni, ingoiando anche un campionato di Promozione, ha sperato che il professionismo tornasse nel tacco d’Italia.

Quasi un segno del destino il parallelo con lo zio, cui l’attuale patron ha dedicato il salto con tanto di maglia commemorativa. Il professionismo è tornato, nel segno di una continuità e di un cognome che ha significato e significa la storia del club. Questo è il tempo della festa, delle emozioni. Da domani Casarano programmerà la serie C.

Casarano 17 aprile 2025

© Riproduzione Riservata