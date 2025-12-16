 

Aria di Natale – Casarano 2025

Aria di Natale a Casarano con eventi, iniziative e accensioni di vari alberi di Natale; l’accensione principale dell’albero si è tenuta in Piazza Indipendenza, offerto come ogni anno dalla ditta calzaturiera Leo Shoes, lunedì 8 dicembre.

Un evento tradizionale che segna l’inizio delle festività, con la partecipazione degli alunni delle scuole locali. Inoltre, un altro evento speciale si è svolto in Piazza Martiri Ungheresi, dove è stato acceso un albero artistico realizzato interamente all’uncinetto dalle donne dell’associazione Fiori di Stelle. Un ulteriore albero, costruito interamente di pallet, è stato inaugurato nel parco della Madonna della Campana, ideato dalla Associazione Semi Seri. Un altro albero, infine, è in piazza San Pietro, offerto dalla Pro Loco di Casarano.

Buon Natale e Buone Feste (pejrò)

16 dicembre 2025
