Casarano Calcio vs Nocerina 1-1 Serie D girone H

È finita in parità tra la capolista Casarano Calcio e Nocerina (1-1). Spettacolo sugli spalti, offerto da oltre quattromila spettatori, accorsi per assistere all’incontro, che poteva permettere ai Rossoazzurri di spiccare il volo a cinque punti sui campani.

Primo tempo ben giocato da parte delle due squadre, chiuso sullo 0-1 per la Nocerina con il gol di Gerbaudo, il secondo tempo stradominato dal Casarano che arriva al pareggio con il bomber Malcore.

Mentre la Nocerina ha deluso e non molto per la classifica che occupa seconda , al di là del gol annullato nel finale per un fuori gioco contestatissimo, il Casarano ha dimostrato che è una vera capolista. Se mantiene questa determinazione fino alla fine del campionato, ha molte possibilità di arrivare Primo.

Stadio G. Capozza, Casarano 2 marzo 2025.

Giovanni De Micheli (Pejrò)

