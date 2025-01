Casarano Calcio vs Martina 1-1 campionato Serie D girone H

Casarano Calcio Vs Martina

Finita 1-1 tra le due prime della classe, con una partita giocata a viso aperto senza esclusioni di colpi su un terreno pesante per la pioggia, con molte occasioni da gol da ambo le parti, con un calcio di rigore non concesso e un gol regolare annullato nel finale di gara al Casarano per un presunto fuorigioco. Con qualche rammarico, tutto sommato ci può stare il pari.

Stadio G. Capozza 19 gennaio 2025. Marcatori: Malcore (Cas) al 15′ s.t., La Monica (Mar) 35′ s.t.

