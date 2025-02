Casarano Calcio vs Matera 5-0 Serie D girone H

Il 16 febbraio 2025 è finita 5-0 al Capozza di Casarano. Tutto facile per il Casarano Calcio che, contro il Matera, cala un pokerissimo che vale il +4 in classifica sul terzetto di seconde composto da Nocerina, Martina e Fidelis Andria. Un’ottima posizione per i rossazzurri, quando mancano dieci giornate alla fine della stagione regolare.

Quarta vittoria consecutiva per la squadra di mister Di Bari, settima nelle ultime otto partite, ottavo risultato utile consecutivo. Numeri abbastanza eloquenti che dimostrano quanto le serpi stiano facendo sul serio per la conquista del primo posto che vale la Serie C diretta.

RETI: 1′ pt e 37′ st Cajazzo, 22′ pt Ferrara, 2′ st Malcore, 12′ st Loiodice rig.

Domenica prossima, delicato derby in casa della Virtus Francavilla.

pejrò

