Casarano Calcio vs Fasano 1-0 Campionato di calcio serieD girH

Casarano Calcio e Fasano il derby pugliese si chiude 1-0 per il Casarano. Si è deciso tutto nel finale di gara con il gol di Loiodice dal dischetto di rigore, per un fallo di mano di un difensore del Fasano. Su un terreno pesante (lo stadio del Capozza) per la pioggia caduta per tutta la notte, le due squadre non hanno potuto sviluppare per il meglio il proprio gioco, danneggiando e non poco la tecnica dei ragazzi del mister Di Bari “ Casarano Calcio”, un primo tempo poco incisivo mentre nel secondo tempo il Casarano entrato con altra determinazione riuscendo a portare in porto la vittoria favorito anche dall’espulsione del portiere del Fasano per perdita di tempo.

Il Casarano conserva il primo posto in classifica, mentre il Fasano può consolarsi con una prestazione soddisfacente contro la prima della classe, . ha diretto la gara l’arbitro Francesco Aloise di Voghera. Assistenti: Andrea Galluzzo di Locri e Flavius Condrut di Castelfranco

Giovanni De Micheli (pejrò)

