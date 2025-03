Casarano Calcio vs Nardò 2-0 Serie D girone H

Nel derby tutto salentino è bastato un tempo al Casarano Calcio per superare un discreto Nardò. Il vento ha soffiato forte al Capozza e ha danneggiato non poco le manovre di gioco di ambo le parti, ma il Casarano di mister Di Bari ha dimostrato di essere più squadra e non ha concesso quasi niente al Nardò.

Il Casarano ha avuto varie occasioni per aumentare le realizzazioni, ma anche per merito del portiere avversario Galli il risultato finale è stato di 2 a 0. Le reti tutte nel primo tempo, al 12’ Guastamacchia e al 28’ Ferrara.

Con questa vittoria il Casarano aumenta il vantaggio in classifica + 4 sulla Nocerina, che non va oltre a un pari con il Martina, ormai fuori dal gioco promozione. Mancano 6 giornate al termine per gestire questo vantaggio verso la Serie C, che manca al Casarano da 27 anni.

Stadio G. Capozza Casarano 23 marzo 2025

Giovanni De Micheli (pejrò)

