Il Casarano Calcio vince il campionato e va in Serie C

Si conclude il campionato nazionale di calcio Serie D girone H al Capozza con la partita tra Casarano Calcio e Ischia, finita con il risultato di 1-1, con reti di Piszkzek (Isc) e pareggio di Malcore (Cas), che con questo gol vince la classifica cannonieri con 17 reti.

Grande partecipazione di pubblico, oltre 5000 spettatori alcuni provenienti da tutta Italia e non solo, che ha assistito a una spettacolare coreografia organizzata dagli Ultras Casaranesi. Grande festa in campo e sugli spalti a gioire per quel traguardo della Serie C che mancava da 26 anni. Dopo aver scattato la foto con la coppa con tutti i componenti della squadra e dello staff, la festa si è trasferita in piazza Indipendenza con la presentazione dei protagonisti della vittoria del campionato.

Grande ovazione e grande merito al presidente Antonio Sergio Filograna, che è riuscito a portare dopo molti anni una città di 20.000 abitanti, Casarano, sulle scene del calcio professionistico. Questa rosa di calciatori e in primis il Mister Vito Di Bari saranno ricordati nei tempi per aver scritto la storia del calcio casaranese.

Casarano, 4 maggio 2025

Giovanni De Micheli (Pejrò)

