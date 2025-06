Gaza Siamo Noi

Mercoledì, 11 giugno presso Palazzo Ieca a Casarano, si è svolto un incontro di ascolto e consapevolezza su quanto accade a Gaza.

È stata un’occasione molto voluta da cittadini, associazioni, esercenti e parti politiche che combattono l’indifferenza e hanno voluto avvicinare e sensibilizzare, con serietà e rispetto, a ciò che sta accadendo oltre il Mediterraneo.

Ha moderato l’incontro Alessandro Medello e Attilio De Marco, in rappresentanza degli organizzatori, e sono intervenute Mariachiara Maggio, attivista del collettivo Donne per la Palestina, e Teresa Patarnello, mediatrice culturale, che hanno condiviso riflessioni e testimonianze basate su studio, esperienza e impegno.

I moderatori hanno così espresso le loro sensazioni:

In un momento storico segnato da sofferenze indicibili e da un conflitto che colpisce civili innocenti, informarsi diventa un dovere morale.

Comprendere è il primo passo per non restare indifferenti, per scegliere da che parte stare, per riconoscere l’umanità anche dove tutto sembra perduto.

Non possiamo da soli cambiare il corso degli eventi, ma possiamo difendere ciò che ci rende umani: la capacità di ascoltare, di partecipare, di sentire come proprie le ferite dell’altro.

Ogni gesto di vicinanza, ogni parola “consapevole”, è una piccola luce nel buio. E tante luci, insieme, fanno chiarezza.

Essere presenti sono già un atto di resistenza.

Giovanni De Micheli ( pejrò)

