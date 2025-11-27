Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025

Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di Casarano, in collaborazione con le Associazioni locali, ha organizzato vari eventi per denunciare tutto quello che succede alle donne che hanno subito violenze da parte di uomini violenti.

Nel primo pomeriggio un dibattito nella sala del palazzo D’Elia con Anna Maria De Filippi, Presidente Regionale di Cittadinanzattiva, che ha presentato il suo libro Il seme che patì l’inverno, e con la testimonianza di Nadia Rizzello, Presidente dell’associazione Angelica Pirtoli, che ha condiviso il suo dolore e coraggio nel ricordo della sorella Paola e della nipotina Angelica di soli due anni, la più piccola vittima innocente d’Italia, uccisa per mano della mafia.

Nell’occasione, l’Associazione sportiva SKS di Donato Forsennato, con i suoi collaboratori, ha offerto una dimostrazione di difesa personale, sottolineando l’importanza di saper reagire.

Da Palazzo d’Elia è poi partita una fiaccolata fino al Chiostro Comunale, dove le giovani del Servizio Civile hanno letto testi emozionanti sul tema.

L’evento si è concluso con la camminata di 5 km a cura dell’associazione Semi Seri, per rompere fisicamente il silenzio.

Giovanni De Micheli (Pejrò )

