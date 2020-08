Donna sotto le stelle e premio Vittoria Alata manifestazione giunta alla seconda edizione tra arte, cultura, spettacolo, sport, impresa, evento patrocinato dal comune diCasarano curata dalla Commissione pari opportunità, organizzato dalla Pro Loco. Il premio è stato consegnato a personalità casaranesi che si siano distinte nell’ambito dei rispettivi campi di appartenenza. Per l’imprenditoria premiato il calzaturificio «Elata», una delle eccellenze casaranesi nel mondo, nella persona di Martino Nicolazzo; per la cultura, la poetessa Giovanna Cirielli Rini; per lo spettacolo, Giovanni Cirfiera, attore di livello internazionale, che ha interpretato, tra gli altri, il ruolo di Santo Versace nella serie americana «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»; per lo sport, il calciatore Sasà Merico, casaranese d’adozione, in forza delle 230 presenze con la maglia del Casarano, premio agli operatori di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e 118. Durante la serata si è svoltala sfilata di moda a cura dello stilista salentino Massimo Orlando.

Ospite della serata Jean-Michel Byron, ex voce dei Toto, accompagnato da S.L.O Express Band, ed Ester Del Popolo, giovane cantate salentino, per due volte finalista a Sanremo Rock, i cui brani sono prodotti dall’etichetta casaranese MRI. Presentatori della serata Fabiola Casarano e Bruno Conte

