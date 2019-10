Calcio a 5 serie B, debutto vincente per il Prato che supera il Cus Ancona

Nella gara di esordio del campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato, i lanieri superano per 4-1 il Cus Ancona. Buona prestazione di tutta la squadra di casa, ma soprattutto di Berti, autore di tutte e quattro le reti laniere. Avvio di gara equilibrato, con le due squadre ben messe in campo. L’equilibrio si rompe al 16’ quando Berti, sigla la rete del vantaggio pratese. I padroni di casa attuano un buon possesso palla, ma non riescono a finalizzare. Nella ripresa il Cus Ancona pareggia dopo pochi minuti con Gallozzi, che conclude in rete un bello scambio in velocità. Passano pochi minuti e al 10’ Berti riporta avanti i lanieri a conclusione di una bella azione personale. Il Cus Ancona non molla, costruendo buone trame che però non vengono ottimizzate. Al 16’ arriva la terza rete del Prato ancora con Berti, autore di un bel tiro al volo. Gli ospiti tentano il tutto per tutto inserendo anche il portiere di movimento, ma i lanieri controllano bene. Minuti finali con il Prato che in superiorità numerica per l’espulsione di Pastorizza, realizza ancora con Berti la quarta rete che chiude l’incontro, permettendo ai biancoazzurri di conquistare i tre punti in palio.

Marcatori 15’18″p.t. Berti; 5’59″s.t. Gallozzi, 9’52”, 16’44” e 19’23” Berti.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Grassi, Vinicinho, Benlamrabet, Solazzo, Baiocchi, Paulo Roberto, Jurlina, Berti, Siciliani, Buti. All. Lami.

CUS ANCONA: Mazzarini, Gallozzi, Bartolucci, Filippini, Benigni F., Pastoriza, Benigni A., Belloni, Martin, Lamberti, Florio, Filippini, De Luca. All. Battistini.

