Calcio a 5 serie B, importante vittoria del Prato sulla Sangiovannese

Continua la serie di vittorie della squadra laniera che nella 13^ giornata di campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato, supera per 5-4 la Sangiovannese. Partita bella e avvincente con le due squadre che hanno lottato fino all’ultimo secondo per aggiudicarsi la gara. Emozioni a non finire con pali e traverse colpite da ambo le parti e strepitose parate dei due portieri. Avvio di gara con i padroni di casa che cercano di fare la partita e gli ospiti che ribattono colpo su colpo. Sblocca il risultato Berti al 7’ ma la Sangiovannese risponde pareggiando al 9’ con Pisconti per poi passare anche in vantaggio con Jimenez al 13’ e chiudere così avanti la prima frazione di gioco. Nella ripresa i pratesi raggiungono subito il pareggio al 3’ con Jurlina e poi riescono a portarsi sul doppio vantaggio grazie alle marcature di Berti. Nel finale di gara i valdarnesi provano ad inserire il portiere di movimento, scelta che non paga, poiche’ il Prato va ancora in rete con Berti al 17’. Quando ormai la gara sembrava chiusa la Sangiovannese, dimostrandosi ancora viva, accorcia le distanze grazie alle reti di Mateo. Nei secondi finali, con il Prato avanti 5-4, gli ospiti tentano il forcing finale ma i lanieri riescono a resistere conquistando tre punti importantissimi per la classifica.

Marcatori pt 7’23” Berti, 9’39” Pisconti, 13’22” Jimenez; st 3’55” Jurlina, 10’36”, 15’28” e 17’39” Berti, 18’07” e 18’43” Mateo.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Orefice, Vinicinho, Siciliani, Baiocchi, Castillo, Jurlina, Berti, Rocchini, Trovato, Buti. All. Lami.

FUTSAL SANGIOVANNESE : Ortolani, Faelli, Lamberti, Jimenez, Mehmeti, Pisconti, Parra, Amano, Liburdi, Stelloni, Mateo, Fugazzotto. All. De Lucia.

