Tennis A1 femminile semifinali scudetto, il TC Prato ipoteca la finale

La squadra laniera supera con un secco 4-0 il TC Parioli nella gara di andata della semifinale scudetto, disputata presso l’impianto di via Firenze a Prato, sfoderando un’ottima prestazione. Il primo punto lo conquista Kristina Kucova che supera, senza non poche difficoltà, Greta Arn vincendo al tie-breck il terzo set 1-6 6-3 11-9 in una gara ricca di emozioni. Il secondo punto lo ottiene Martina Trevisan che batte agevolmente Martina Di Giuseppe per 6-0 7-5. Il terzo punto per il TC Prato lo conquista Lucrezia Stefanini che si impone 6-2 6-3 su Natassia Burnett del TC Parioli. Il poker per la squadra pratese arriva grazie alla vittoria nel doppio della coppia Kucova/Trevisan che supera 6-2 7-5 la coppia romana Burnett/Rosatello. Ora la gara di ritorno, tra una settimana a Roma, si prospetta come una vera formalità per aggiudicarsi l’accesso alla finale scudetto, in programma quest’anno presso gli impianti di Todi.

Di seguito i risultati:

Singoli incontri:

Kristina Kucova – Greta Arn 1-6 6-3 11-9

Martina Trevisan – Martina Di Giuseppe 6-0 7-5

Lucrezia Stefanini – Nastassia Burnett 6-2 6-3

Risultato doppio:

Kucova/Trevisan – Burnett/Rosatello 6-2 7-5

Le foto di questo reportage:

Foto 1 Kucova-Stefanini-Trevisan – TC Prato;

Foto 2 e 3 Lucrezia Stefanini – TC Prato;

Foto 4 e 5 Kristina Kucova – TC Prato;

Foto 6 e 7 Martina Trevisan – TC Prato;

Foto 8 Greta Arn – TC Parioli;

Foto 9 Martina Di Giuseppe – TC Parioli;

Foto 10 Natassia Burnett – TC Parioli.

© Riproduzione Riservata