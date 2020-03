Calcio a 5 serie B, ancora una vittoria per i pratesi

La squadra laniera si impone per 6-1 contro la Mattagnanese nella 18^ giornata di campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato. A quattro giornate dalla fine del campionato il Prato è sempre leader della classifica, mantenendo due punti di vantaggio sul Gubbio. Contra la squadra mugellana si è visto un Prato di qualità, nonostante nel primo tempo abbia difettato un po’ nelle realizzazioni, chiudendo comunque avanti la prima frazione per 2-1 grazie alla doppietta di Berti. Nella ripresa i lanieri sono partiti subito forte, allungando nel punteggio e senza mai rischiare più di tanto. Alla fine saranno sei le reti realizzate, tripletta per Berti e Trovato, gol ospite della bandiera realizzato da Morganti. Con questo risultato salgono a nove le vittorie consecutive ottenute dalla squadra laniera.

Marcatori pt 16’39” e 19’28” Berti, 19’41” Morganti; st 0’36” e 8’33” Trovato, 14’06” Berti, 18’32” Trovato.

PRATO C/5: Jukic, Villa, Petri, Vinicinho, Grassi, Baiocchi, Castillo, Jurlina, Berti, Rocchini, Trovato, Buti. All. Lami.

MATTAGNANESE : Laino, Diah, Schilleci, Morganti, Quartani, Antunes, Da Mana, Nardi, Righeschi, Mucaj, Francini. All. Bearzi.

