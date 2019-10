Tennis Tavolo serie A1, spettacolare vittoria per il Circolo Prato 2010

Nella 1^ giornata di campionato della massima serie, il Circolo Prato 2010 supera per 4-1 i vice campioni d’Italia dell’A4 Verzuolo. L’incontro disputato presso l’impianto delle “Badie” a Prato è stato seguito da un numeroso pubblico, a dimostrazione del crescente interesse verso questa disciplina sportiva. La squadra pratese, al suo esordio casalingo in serie A, ha dato spettacolo nonostante avesse davanti un avversario di livello, sconfitto nella finale scudetto della passata stagione. La squadra allestita in estate dal DS Giorgio La Rocca, si è dimostrata competitiva, facendo ben sperare per il proseguo della stagione. Nella 1^ partita disputata tra il russo Denis Iovonin dell’A4 Verzuolo e il connazionale Arseniy Gusev del Circolo Prato 2010 è stato il giocatore ospite a prevalere, portando i piemontesi avanti per 1-0. Nella 2^ partita ci ha pensato il cinese Kang Zhihao a riequilibrare il punteggio, battendo Daniele Pinto e consentendo così ai padroni di casa di andare sul 1-1. Negli altri match disputati i giocatori del Circolo Prato 2010, John Michael Oyebode, Kang Zhihao e Arseniy Gusev si sono imposti sui rispettivi avversariArtur Abusev, Denis Ivonin e Artur Abusev, portando la squadra laniera sul risultato finale di 4-1. Al termine grande soddisfazione ed euforia da parte di giocatori e pubblico, per questo vincente storico debutto nel massimo campionato italiano.

Risultati incontri:

Arseniy Gusev (Prato 2010) – Denis Ivonin (A4 Verzuolo) 0-3

Kang Zhihao (Prato 2010) – Daniele Pinto (A4 Verzuolo) 3-2

John Michael Oyebode (Prato 2010) – Artur Abusev (A4 Verzuolo) 3-0

Kang Zhihao (Prato 2010) – Denis Ivonin (A4 Verzuolo) 3-2

Arseniy Gusev (Prato 2010) – Artur Abusev (A4 Verzuolo) 3-0

