Calcio a 5 serie C femminile, il Prato si aggiudica il derby con Pistoia

Con una prestazione maiuscola la squadra laniera, nella 18^ giornata di campionato al palazzetto Estraforum di Prato, supera per 3-2 il Futsal Pistoia. Gara avvincente e sempre viva con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Partono bene le pratesi che già nei primi minuti di gara si rendono pericolose con Pizzirani. Le ospiti fanno girare bene la palla ma peccano in fase offensiva. Al 8’ Prato in vantaggio grazie alla rete realizzata da Baldi. Le padrone di casa continuano a spingere ma Becucci spreca l’occasione del raddoppio. Al 16’ si vedono anche le ospiti con la conclusione di Bartoli che finisce di poco a lato. Al 27’ il Prato raddoppia con Torrini che sfrutta al meglio un errore difensivo, superando il portiere in uscita. Nei minuti finali della prima frazione sono ancora le padrone di casa a rendersi pericolose, sbagliando due facili azioni di contropiede prima con Salesi e poi con Torrini. Nella ripresa Pistoia entra in campo più decisa imprimendo maggior ritmo alla gara. Al 11’ occasione per le ospiti con il tiro di Puopolo che lambisce il palo. Passa un minuto e Pistoia accorcia le distanze con la bella rete di Antonini. Ora le arancionere ci credono e intensificano la pressione in attacco mentre il Prato sembra un po’ sulle gambe, risentendo probabilmente anche della trasferta di coppa in Sardegna. Al 18’ buona occasione per Pistoia con Bartoli, il cui tiro viene respinto faticosamente in angolo dal portiere. Il Prato cerca di ripartire in contropiede, sfruttando anche i lanci lunghi. Al 22’ punizione da buona posizione per le padrone di casa ma la conclusione di Salesi finisce di poco a lato. Al 25’ palla gol per il Prato con la conclusione di testa ancora di Salesi che viene parata. Sulla ripartenza offensiva al 26’ le ospiti raggiungono il pareggio con Puopolo. Le pratesi sembrano alle corde, mentre Pistoia rinvigorita dal pareggio cerca di vincere la gara. Proprio nei minuti di recupero le laniere, dando fondo alle ultime energie rimaste, realizzano la rete del definitivo 3-2 con la strepitosa Baldi che chiude in rete una veloce triangolazione tutta di prima, scatenando la gioia delle compagne e del pubblico presente.

Marcatori: Baldi (PO), Torrini (PO), Antonini (PT), Puopolo (PT), Baldi (PO).

PRATO C/5: Fisicaro Becucci, Bettazzi, Salesi, Lanzuise, De Risi, Pizzirani, Betti, Messina, Baldi. All. Candeloro.

FUTSAL PISTOIA: Barsotti, Calabrese, Ciampelli, Bartoli, Antonini, Vallo, Puopolo, Turcinovic, Vitali, Pertici. All. Biagi.

