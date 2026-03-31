 

Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026

Si è conclusa sabato 28 marzo u.s. la prima edizione de” il Palazzo del libro -Festival letterario”che si è tenuto a Casarano presso il Palazzo d’Elia nei giorni 24-28 marzo. L’ organizzazione è del locale Circolo culturale Gabriele D’Annunzio presieduto dalla dr.ssa Maria Nuccio. Con la collaborazione della libreria idrusa di alessanoLa scelta del bellissimo ottocentesco Palazzo d’ELia non è casuale.si è voluto valorizzare il territorio aprendo ancora alla cultura questo contenitore. Importanti gli autori che si sono avvicendati: Nicola Gardini, Gabriella Genisi,Francesco Carofiglio,Yasmin Pucci, Edoardo Winspeare con Antonio Lupo, ma poi ancora Elisabetta Liguori,Angelo Donno, Salvatore Luperto e le poetesse locali Aman Manni, Luigina Parisi, Pina Petracca,Mimì Pede e Fernanda Filippo. Soddisfazione degli organizzatori che pensano già alla seconda edizione

Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026
Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026

Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026
Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026

Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026
Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026

Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026
Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026

Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026
Palazzo del Libro – Festival letterario ( Casarano )2026

 
© Riproduzione Riservata
Autore: peiro (giovanni de micheli). 31 marzo 2026 14:26.
Categorie: Eventi e Spettacoli.
 

Nessun commento

Lascia un Commento

 
 
Info
Informazioni su Casarano
Foto, link utili, scuole, farmacie, etimologia, codice catastale, dati clima		Amministrazione Comunale
Sindaco, consiglieri, assessori, statuto comunale, stemma		Mappa Casarano
Cartina interattiva, foto satellitari, comuni limitrofi
Statistiche
Trend popolazione, distribuzione per età, tasso natività, redditi Irpef		Lista Banche
Sportelli bancari, codice ABI e CAB, mutui e finanziamenti		Previsioni Meteo
Tempo previsto, temperature, direzione del vento, orario alba e tramonto
 