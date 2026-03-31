Palazzo del libro – Festival Letterario (Casarano)2026

Si è conclusa sabato 28 marzo u.s. la prima edizione de” il Palazzo del libro -Festival letterario”che si è tenuto a Casarano presso il Palazzo d’Elia nei giorni 24-28 marzo. L’ organizzazione è del locale Circolo culturale Gabriele D’Annunzio presieduto dalla dr.ssa Maria Nuccio. Con la collaborazione della libreria idrusa di alessanoLa scelta del bellissimo ottocentesco Palazzo d’ELia non è casuale.si è voluto valorizzare il territorio aprendo ancora alla cultura questo contenitore. Importanti gli autori che si sono avvicendati: Nicola Gardini, Gabriella Genisi,Francesco Carofiglio,Yasmin Pucci, Edoardo Winspeare con Antonio Lupo, ma poi ancora Elisabetta Liguori,Angelo Donno, Salvatore Luperto e le poetesse locali Aman Manni, Luigina Parisi, Pina Petracca,Mimì Pede e Fernanda Filippo. Soddisfazione degli organizzatori che pensano già alla seconda edizione

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