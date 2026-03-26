Giornate FAI di Primavera 2026

Ritornano a Casarano le Giornate FAI di Primavera. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione FAI del Salento Jonico, con il patrocinio della Città di Casarano, e si inserisce nell’appuntamento annuale più atteso dagli appassionati di patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

In questi due giorni del 21 e 22 marzo, i visitatori giunti da tutto il Salento hanno potuto visitare in via straordinaria il Castello Pio – San Giovanni, situato nel centro della cittadina salentina. Sono stati accompagnati dagli studenti della classe 4A Turismo dell’I.T.E. “A. De Viti De Marco” di Casarano, impegnati nel ruolo di Apprendisti Ciceroni.

Il Castello, oggi sede anche di una Scuola di Formazione d’Eccellenza e di una Struttura Sanitaria Riabilitativa, è stato interamente ristrutturato dalla famiglia Schirinzi di Casarano.

Si tratta di un edificio a forma di castello, però in realtà è una villa, la cui costruzione risale alla fine del 1800. C’è una diceria popolare, riferita alla “misteriosa” morte del giovane Pio, figlio del proprietario Avvocato Pio, avvenuta in seguito all’arresto di una donna del paese, rea di essersi appropriata furtivamente di uno stelo di glicine che pendeva dal muro di recinzione. La donna lanciò una sorta di maledizione indirizzata alla cosa più bella che il proprietario avesse. Costui perse la fede ed entrò in una profonda crisi esistenziale; il grande dolore per il lutto lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni. Quando morì, lasciò come sua volontà che il suo funerale non fosse celebrato in chiesa, né che il corteo passasse dalle strade principali del paese.

Il castello non è normalmente visitabile nella sua interezza, essendo oggi anche una struttura riabilitativa sanitaria. Grazie alla disponibilità della proprietà, sono stati accessibili il giardino e alcune aule dedicate alla formazione. Durante la visita, è stata illustrata la storia particolare e suggestiva del castello, arricchita da leggende e aneddoti locali, ed è stato inoltre possibile visionare immagini, slide e video degli interni dell’edificio, permettendo di apprezzarne l’architettura, gli spazi e la vita storica che li ha attraversati.

Giovanni De Micheli ( Pejrò )

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