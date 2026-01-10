 

Presepe Vivente – I Magi [[Casarano]]2026

VIII edizione del presepe vivente con l’arrivo dei Magi nella grotta della natività, Casarano chiude il lungo periodo Natalizio tra alberi di Natale, mercatini e spettacoli.
Il centro storico si è trasformato in un suggestivo percorso tra sacro e profano, illuminato da migliaia di luci e animato da figuranti in costume.
Un viaggio nella tradizione salentina, L’evento, organizzato dall’Associazione Francescana “Cantico delle Creature” con il patrocinio del Comune di Casarano e ha proposto un’esperienza immersiva nella Natività, ambientata tra gli antichi frantoi e le caratteristiche corti del borgo. La rappresentazione ha offerto ai visitatori l’opportunità di rivivere l’atmosfera della Palestina di duemila anni fa attraverso scene di vita quotidiana, mestieri antichi e momenti di spiritualità.
Buon Anno Giovanni De Micheli (pejrò)

Autore: peiro (giovanni de micheli). 10 gennaio 2026 20:00.
Categorie: Eventi e Spettacoli.
 

