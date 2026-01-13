Una Calza da Guinness di Primato[[Casarano]]2026

 

Giunta al XI edizione “ Arriva La Befana “ la Pro Loco di Casarano con il patrocinio del comune, quest’anno ha realizzato una super calza da Guinness da primato ( 118 M. ) piena di palloncini battendo il record dell’anno scorso di 60 m. La Calza portata a mano da bambini e dai loro genitori, hanno percorso le piazze del centro raggiungendo poi la centrale Via Dante dove hanno fatto uscire i 8000 palloncini che erano rinchiusi nella calza e con tanta soddisfazione e sorrisi pieni di gioia gli hanno fatto scoppiare.
Giovanni De Micheli ( pejrò )

13 gennaio 2026 00:20.
