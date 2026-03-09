Festa della Donna – Casarano 2026

Grande partecipazione e intenso coinvolgimento per l’evento organizzato dalla Sezione Fidapa BPW Italy di Casarano in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L’iniziativa La comunicazione attraverso l’arte-immagine, con il concorso fotografico Fotografa il rispetto, ha rappresentato un importante momento di riflessione sul valore del rispetto e sul ruolo della comunicazione visiva come strumento di sensibilizzazione e cambiamento culturale.

Ad aprire i lavori è stata la Presidente della Sezione Fidapa BPW Italy di Casarano, Pamela Lecci, che ha accolto autorità, relatori e pubblico sottolineando il significato dell’iniziativa e il valore della partecipazione.

Sono seguiti i saluti istituzionali della Presidente del Distretto Sud Est Fidapa BPW Italy, Emiliana Trentadue, che ha evidenziato il ruolo della Fidapa nella promozione della cultura del rispetto e delle pari opportunità.

Importante anche l’intervento della Vicepresidente del Distretto Sud Est Fidapa BPW Italy, Anna Maria Tunno, che ha introdotto il tema nazionale Fidapa 2025–2027, ponendo l’attenzione sulle potenzialità delle donne nel Terzo millennio tra imprenditoria, tecnologia e comunicazione.

Di grande spessore i contributi dei relatori Fiammetta Perrone, Past Presidente Nazionale Fidapa BPW Italy e Filomena Dantini, Consigliera Nazionale di Parità

A portare i saluti istituzionali della città sono stati inoltre:

Ottavio De Nuzzo, Sindaco della Città di Casarano

Emanuele Legittimo, Assessore alla Cultura del Comune di Casarano

Barbara Perrone, Consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Casarano.

L’evento, ospitato presso la sale ex Mercato Coperto di Casarano, ha visto anche l’apertura della mostra fotografica dedicata al concorso, offrendo al pubblico immagini capaci di raccontare e interpretare il tema del rispetto attraverso lo sguardo dell’arte. Nell’occasione è stato possibile anche visitare le opere dello scultore salentino Davide Gelso, con delle forme ricavate dagli alberi d’ulivo distrutti da un po’ di tempo dalla Xylella.

Una iniziativa di grande successo, che ha registrato partecipazione, interesse e condivisione, confermando ancora una volta il valore dell’impegno della Fidapa BPW Italy nel promuovere cultura, consapevolezza e protagonismo femminile.

Complimenti alla Sezione di Casarano per l’ottima organizzazione e per aver dato vita ad un momento di confronto ricco di contenuti e di significato. La mostra rimarrà aperta fino al 20 marzo con premiazioni delle foto più significative.

