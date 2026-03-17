Visita guidata alla Chiesa Russa

Organizzata dall’Associazione Pensionati della Polizia Locale di Bari, si è svolta il 16 marzo 2026 una visita guidata al complesso della Chiesa Russa di Bari.

A promuovere l’evento il Presidente Dott. Comm. Saverio G. D’ALONZO che, avvalendosi della collaborazione del collega Ernesto STRADIOTTI, è riuscito ad ottenere dal rettore della Chiesa Russa Ortodossa del Patriarcato di Mosca, rev. Padre Venceslao Bachin, il placet per avere accesso alla struttura.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai soci, ha visto la partecipazione di numerosi colleghi accompagnati dalle loro famiglie. La maggior parte dei partecipanti, chi per aver vissuto nei pressi della Chiesa Russa chi per aver prestato servizio nei pressi, dato il carattere di extraterritorialità della struttura, non aveva mai messo piede al suo interno, potendo solo immaginare i tesori nascosti. In questa circostanza, la realtà ha stupito tutti mostrandosi più meravigliosa di quanto immaginato. Cicerone della visita è stato il collega Ernesto, memoria storica della Chiesa Russa, che senza risparmiarsi ha mostrato ed illustrato le meravigliose opere d’arte contenute nella Chiesa Superiore, nella Chiesa inferiore e nella Cappella Privata ubicata nel giardino.

Il Presidente D’Alonzo, in segno di gratitudine, ha donato al rev. Padre Venceslao Bachin una targa ricordo, molto apprezzata dall’ospite, il quale ha ricambiato facendo distribuire ai presenti immagini sacre di San Nicola.

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