Btm Italia 2026

27 febbraio 2026. Ultimo giorno di Btm ItaliaBusiness Tourism Management nella Nuova Fiera del Levantedi Bari con sedicimila metri quadrati di area espositiva, sale conferenze e aree tematiche. Si tratta dell’evento internazionale dedicato al turismo ed è rivolto ad istituzioni, operatori, buyer del turismo-ricettivo. Partnership della Btm Italia 2026è il Ministero del Turismo ed Enit, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sostenuto dalla Regione Puglia e Pugliapromozione.
La 12esima edizione di Btm ItaliaBusiness Tourism ManagementFiera internazionale del turismo che si sta svolgendo a Bari, indubbiamente ormai importante “città turistica”, ha come tema ”ri-genera” – un incitamento agli operatori turistici ad una nuova crescita nel settore e lo sviluppo di nuovi business attraverso formazione, networking, workshop, incontri, conferenze, convegni, aree espositive, discussioni, tavole rotonde con esperti del turismo nazionale e internazionale e le sezioni di settori driver del turismo quali: ”Gusto, dedicata all’universo enogastronomico” coordinato da Michele Bruno, ”Say Yes” – “wedding tourism” con Antonio Marzano e Floriana Panza, ”Travel Trade” per le agenzie di viaggio e buyer internazionali, ”Area Extra” per il settore extralberghiero, ”Ati – Apulia Tourism Investment” relativamente all’ospitalità, ”Hotel 4.0 by Smart Building Italia” che focalizza il turismo sostenibile, innovativo con miglioramento energetico e utilizzo di nuove tecnologie nelle strutture ricettive, ”Turismo Nautico” con Snim – Salone Nautico di Puglia anche nelle aree esterne. Numerosi i partecipanti: quasi seicento espositori, cento buyer nazionali e internazionali, tour operator, agenti di viaggio. Presente anche la Camera di Commercio di Bari e BAT con due stand.

Btm ItaliaBusiness Tourism Management ottiene enorme successo relazionandosi con il territorio grazie alle “Collaborazioni Locali”, l’”Integrazione Culturale e Sociale”, allo “Sviluppo Sostenibile”.

La Fiera internazionale del turismo, certificata ISFCERT è stata inaugurata mercoledì 25 febbraio 2026. Ha tagliato il nastro di apertura il Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Al suo fianco e successivi interventi il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli , il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’Assessora regionale al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia Graziamaria Starace, Nevio D’Arpa, CEO & founder di Btm Italia, il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale, Ivana Jelinic Amministratore Delegato ENIT SpA; Antonio Maria Vasile Presidente Aeroporti di Puglia, l’Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy, con deleghe Sviluppo Economico Pietro Petruzzelli, Ferdinando “Fefé” De Giorgi allenatore della Nazionale di Volley.

Autore: Diana Cocco (Diana Cimino - Cocco). 27 febbraio 2026 17:39.
Categorie: Eventi e Spettacoli.
 

