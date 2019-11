Calcio Juniores nazionali, il Prato supera l’Alfonsine

Nella 9^ giornata del campionato Juniores nazionale, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, la squadra laniera supera per 6-0 l’Alfonsine. Con tre gol per tempo i biancoazzurri chiudono la pratica e continuano nella striscia positiva di risultati. Gli ospiti hanno cercato di opporsi come meglio potevano, ma la volontà e l’impegno profuso non sono bastati per contrastare un Prato in ottima giornata. Nella prima parte di gara, dopo i primi minuti di equilibrio è Cipriani a sbloccare il risultato al 27’. Il Prato continua a spingere e al 36’ raddoppia grazie alla bella azione personale di De Greco. L’attaccante partito dalla trequarti salta un paio di avversari, entra in area e manda la palla alla sinistra del portiere. Allo scadere della prima frazione i lanieri calano il tris grazie ad un’autorete. Nella seconda parte di gara l’andamento dell’incontro non cambia, con il Prato sempre padrone del campo e con gli ospiti che non riescono a reagire. Vanno ancora in rete per i lanieri Rudalli al 8’, Cipriani al 17’ e Passeri al 41’ fissando il risultato finale sul 6-0.

Marcatori: 27’ p.t. Cipriani, 36’ p.t De Greco, 45’ p.t. autogol, 8’ s.t. Rudalli, 17’ s.t. Cipriani, 41’ s.t. Passeri.

PRATO: Cecconi, Pulizia, Gamberucci, Riggio, Belli, Biancalani, Nannini, Noferi, Cipriani, Rudalli, De Greco. A Disposizione: Vernace, Semboloni, Hoxha, Sangineto, Romanelli, Dema, Niang, Passeri. Allenatore: Innocenti.

ALFONSINE: Corrado, Cali, Farina, Tassinari, Belletti, Sarto, Kaja, Pasi, Simeone, Monti, Vicari. A disposizione: Babini, Battaglia, Di Mauro, Bucchi. Allenatore: Zanzi.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata