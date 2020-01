Calcio Serie D, lanieri ancora vittoriosi e primi in classifica

Un Prato meno brillante del solito ottiene tre punti fondamentali per la classifica, superando per 5-0 il Verbania, nella 20^ giornata del campionato disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo. Inizio gara con la squadra laniera che non riesce a dare fluidità alla manovra anche per il forte pressing attuato dagli ospiti. Nonostante questo, alla prima vera occasione da rete i lanieri sbloccano il risultato grazie a Cellini, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo gira in rete da distanza ravvicinata. Gli ospiti provano a reagire ma ad eccezione del tiro di Austoni, finito di poco al lato, non riescono ad impensierire la difesa pratese. I biancoazzurri cercano il raddoppio ma la manovra è lenta e la prima frazione si chiude senza altre occasioni. Nella ripresa il Prato parte più deciso, rendendosi pericoloso in area avversaria. Al 10’ i lanieri raddoppiano con Tomi che direttamente su punizione, realizza la rete del 2-0. Il Verbania si sbilancia in avanti, lasciando ampi spazi per le azioni di contropiede del Prato. Al 13’ arriva la terza rete laniera con Giampà che di testa su calcio d’angolo supera il portiere ospite. I padroni di casa continuano a far gioco e vanno ancora in rete prima con Banegas, conclusione deviata in rete da un difensore e poi con Fanucchi che trasforma un calcio di rigore. A fine gara grande gioia per giocatori e pubblico, con il Prato che rimane leader della classifica.

Marcatori: 7′ p.t. Cellini, 10’s.t. Tomi, 13′ s.t. Giampà, 32′ s.t. Banegas 44′ s.t. Fanucchi (rigore).

PRATO : Bagheria; Cecchi, Giampà (39’s.t. Sciannamè), Bassano, Tomi; Mariani (33’s.t. Marini), Gargiulo, Kouassi (27’s.t. Carli); Surraco, Banegas (43’s.t. Diarrassouba); Cellini (11’p.t. Fanucchi). A disposizione: Piretro, Diana, Maggini, Regoli. Allenatore: Esposito.

VERBANIA: Russo; Gioria, Lonardi, Gatti, Pezzati; Musso, Osei, Mutti (22’s.t. Colombo), Perpepaj (35’s.t. Vanzan); Pedrabissi, Austoni. A disposizione: Savoini, Margaroli, Fortis, Artiglia, Gambino. Allenatore: Cotta.

