Calcio Serie D, esordio vincente per il Prato

Nella 1^ giornata di campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, la squadra laniera supera per 1-0 il Fiorenzuola. Pratesi subito in vantaggio al 3’ con Ortolini che con un tiro dal limite supera l’estremo difensore ospite, sbloccando il risultato per i biancoazzurri . Il Fiorenzuola reagisce prontamente, costringendo i padroni di casa ad arretrare il loro baricentro. Nonostante il gran possesso palla, gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi, mentre il Prato si affida ad azioni di rimessa. Proprio su una di queste ripartenze al 40’ Tavano impegna severamente il portiere emiliano che si salva in angolo. Dalla bandierina batte Tomi e Ortolini di testa colpisce la traversa. La prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa avanti 1-0. La ripresa vede ancora il Fiorenzuola proteso in avanti alla ricerca del pareggio ed il Prato che si difende con ordine per poi ripartire in contropiede. Al 10’ protagonista ancora Tavano che con una giocata da altra categoria, si libera dell’avversario e con un tiro a effetto costringe il portiere a una difficile parata, con la palla che poi finisce sul palo. Al 16’ gli ospiti si rendono pericolosi con Tognoni, la cui conclusione viene respinta da Gentili nei pressi della linea di porta. Nel finale di gara altra occasione per il Fiorenzuola con Bruschi che da ottima posizione calcia di poco a lato. Nei minuti di recupero arrembaggio finale degli ospiti che nonostante la superiorità numerica, dovuta all’espulsione di Minardi, non riescono a superare l’attenta retroguardia del Prato e la gara finisce 1-0.

Marcatori: 3’ Ortolini.

PRATO : Piretro; Tomi; Kouassi (86’ Carli): Calamai; Giampá (84’ Boccaccini); Spinosa; Ortolini (81’ Minardi); Tavano (77’ Cellini); Marini; Gentili; Bertolini (71’ Calosi). All. Esposito

FIORENZUOLA: Battaiola; Salvaterra (56’ Hathaway); Carrara; Zaccariello; Cavalli; Ferri (68’ Facchini); Tognoni; Perseu (74’ Arrondini); Oneto (63’ Bruschi); Stronati; Vita. All. Tabbiani.

