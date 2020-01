Calcio Juniores nazionali, vince il Prato contro il Sasso Marconi

Nella 3^ giornata di ritorno del campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, la squadra laniera supera per 3-0 il Sasso Marconi. Avvio di gara equilibrato giocato prevalentemente a centrocampo, poi piano piano i lanieri prendono metri attuando un buon giro palla. Alcune occasioni non sono concretizzate da Del Greco e Noferi, i cui tiri finiscono di poco a lato. Al 25’ altra occasione laniera con Toccafondi il cui tiro finisce di poco sopra la traversa. Il Sasso Marconi cerca di rispondere con qualche ripartenza in contropiede. Al 42’ il Prato sblocca la gara grazie al rigore trasformato da Noferi e concesso per il fallo su Nannini. Nella ripresa gli ospiti partono subito molto offensivi, cercando di dare ritmo e velocità alla loro manovra. Al 17’ azione in contropiede di Mannocci, con il tiro che finisce di poco a lato. Azione fotocopia al 20’ e anche qui il tiro ancora di Mannocci, da buona posizione, non trova lo specchio della porta. Il Prato fa girare bene la palla, cercando l’imbucata giusta per le punte. Al 30’ i lanieri raddoppiano grazie al bel gol di Noferi, che con un potente tiro dal limite dell’area, batte l’estremo difensore ospite. Il Sasso Marconi cerca in tutti i modi la rete, ma anche con la superiorità numerica per l’espulsione di Noferi, non riesce a impensierire più di tanto la difesa pratese. Al 46’ il Prato va ancora in rete, la conclusione di Riggio sancisce il definitivo 3-0 per i padroni di casa.

Marcatori: 42’ p.t. Noferi (rigore), 30’ s.t Noferi, 46’ s.t. Riggio.

PRATO: Piretro, Gamberucci, Pulizia, Riggio, Belli, Casati, Nannini, Noferi, Adragna, Toccafondi, Del Greco. A Disposizione: Cecconi, Sammarco, Checchi, Niang, Cipriani, Sangineto, Dema, Hoxha, Rudalli. Allenatore: Innocenti.

SASSO MARCONI: Iandolo, Berbeni, Benini, Sandri, Magli, Cela, Mannocci, Vecchi, Dardi, Fini, Stanzani. A disposizione: Giuliani, Biacchesi, Hinek, La porta, Ferrari, Ocampo, Marrazzo, Tabacchi, Trunzo. Allenatore: Bartolini.

