Calcio Serie D, importante vittoria per il Prato

Con uno strepitoso secondo tempo tutto di carattere, la squadra laniera conquista un’importante vittoria nella 1^ gara di ritorno del campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, superando per 3-2 il Fossano. Avvio di gara con la squadra di casa che è apparsa un po’ lenta nella manovra, mentre gli ospiti si sono dimostrati subito molto aggressivi pressando a tutto campo senza concedere spazi. Fossano pericoloso anche nelle conclusioni con Scotto e Campana. Al 23’ i piemontesi passano in vantaggio sfruttando una veloce ripartenza, conclusa in rete da Sangare. Il Prato trova difficoltà nella fase offensiva e al 43’ perde la sua punta centrale Fofana per un grave infortunio, con la prima frazione di gioco che lo vede sotto di un gol. Nella ripresa si vede tutta un’altra partita, con i pratesi che partono subito molto propositivi, ritrovando lucidità nella manovra e costringendo i piemontesi a difendersi. Conquistato stabilmente il centrocampo sono diverse le occasioni laniere create con Banegas, Cellini e Surraco che sfiorano il pareggio. Pareggio che arriva meritatamente al 32’ grazie alla rete segnata da Cellini. I pratesi continuano a spingere, mentre gli ospiti si difendono cercando qualche ripartenza in contropiede. Quasi allo scadere il Prato si porta in vantaggio ancora con Cellini. Nei minuti di recupero succede di tutto, prima il Fossano riesce a pareggiare al 92’ con Chiappini e subito dopo al 93’ Fanucchi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa, con uno splendido gol regala la vittoria al Prato. Al triplice fischio finale immensa gioia per i tifoni lanieri sugli spalti e per i giocatori biancoazzurri in campo, per questo importante successo ottenuto con cuore e grinta.

Marcatori: 23’ Sangare, 32’ e 89 ’Cellini, 92′ Chiappino, 93′ Fanucchi.

PRATO : Bagheria; Gentili, Giampà (40’p.t. Banegas), Diana; Regoli, Ghini, Gargiulo, Tomi (23’s.t. Bassano); Surraco (23’s.t. Fanucchi), Kouassi (40’p.t. Cecchi); Fofana (44’p.t. Cellini). A disposizione: Piretro, Mariani, Casati, Marini. Allenatore: Esposito.

FOSSANO: Merlano; Coviello, Scotto, Giraudo F., Campana; Boloca, Cristini, D’Ippolito; Pagliaro (30’s.t. Romani), Galvagno (42’s.t. Brondino), Sangare (23’s.t. Chiappino). A disp. Bosia, Kone, Bertoglio, Giraudo S., Madeo, Zeni. Allenatore: Viassi.

