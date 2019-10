Calcio Juniores nazionali, per il Prato vittoria e primato in classifica

Torna a vincere la squadra laniera che nella 7^ giornata del campionato Juniores, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 4-0 la Savignanese. Inizio di gara con le due squadre che si affrontano prevalentemente a centrocampo, gara equilibrata senza grosse emozioni fino al 35’, quando alla prima vera occasione offensiva il Prato passa in vantaggio con De Greco. I lanieri conducono una gara cinica e al 39’ sulla seconda occasione da rete raddoppiano con Niang. Nella seconda parte di gara è ancora il Prato a sfruttare al meglio le occasioni create come al 55’, quando realizza la terza rete con Gamberucci. La Savignanese mette in campo tanto impegno ma non basta per far fronte ad un Prato in giornata di grazia. Al 75’ arriva la quarta rete laniera, segnata ancora da De Greco che realizza la sua personale doppietta. Grazie a questo risultato la squadra pratese conquista in solitaria la vetta della classifica.

Marcatori: 35’ p.t. De Greco, 39’ p.t Niang, 55’ s.t. Gamberucci, 75’ s.t. De Greco.

PRATO: Vernace, Pulizia, Gamberucci, Riggio, Belli, Noferi, Passeri, Biancalani, De Greco, Raudalli, Niang. A disposizione: Cecconi, Semboloni, Cipriani, Hoxha, Reggiani, Dema, Sangineto, Romanelli. Allenatore: Innocenti.

SAVIGNANESE: Barbieri, Andreoli, Buda, Nicolini, Severi, Marcone, Novelli, Tafa, Lasagni, Sbrighi, Mantovani. A disposizione: Donini, Biondini, Zammarchi, Amaduzzi, Bianchi, Di Giulio, Fellini, Mengozzi. Allenatore: Francesconi.

