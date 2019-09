Feste di Maria SS. Addolorata e di San Matteo 2019

Il 21 settembre 2019 hanno avuto luogo a San Marco in Lamis, sul Gargano, sia la 146ª Festa patronale in onore di Maria SS. Addolorata, tenutasi in città a partire dal giorno 19, sia la consueta Festa di San Matteo svoltasi, invece, tra l’omonimo santuario medievale e la frazione sammarchese di Borgo Celano.

La Festa dell’Addolorata, eletta a “Speciale Patrona della Città” e venerata nell’omonima chiesa settecentesca, è stata caratterizzata, sul piano religioso, non solo dalle Sante Messe celebrate in suo onore nel medesimo edificio sacro ma anche dalla suggestiva e solenne processione dell’artistica ed espressiva statua mariana, anch’essa settecentesca e vestita di azzurro con finissimi ricami in oro, che si è snodata per le principali vie e piazze della cittadina garganica in tarda mattinata, dopo la conclusione della Solenne Concelebrazione Eucaristica delle ore 10:30 presieduta da Fr. Daniele Moffa, dei Cappuccini di Pietrelcina, alla presenza delle autorità civili e militari locali e di numerosi fedeli sammarchesi e forestieri. La festa religiosa era inoltre stata preceduta da un solenne Settenario, iniziato il giorno 14 con la recita della Coroncina ed il canto dello Stabat Mater, e dalla relativa Solennità liturgica, il 15 settembre, con le sue diverse celebrazioni eucaristiche la più solenne delle quali si è tenuta alle ore 19 con l’accompagnamento del suddetto canto di Jacopone da Todi.

La festa esterna, tenutasi nei giorni 19, 20 e 21 settembre, è stata animata sia dall’accensione delle luminarie lungo i viali e sulla facciata della suddetta chiesa mariana sia dalle bancarelle della Fiera di San Matteo, un tempo rinomata per la vendita del bestiame e degli attrezzi agricoli ed oggi caratterizzata da un susseguirsi di venditori ambulanti dislocati per le principali vie del centro, con le proprie bancarelle o automezzi, per esporre e vendere soprattutto capi di abbigliamenti, attrezzi per la casa e per la campagna, cibo di strada e merci varie. Nell’ampia Villa comunale, sul palco appositamente allestito, si sono tenuti i seguenti spettacoli:

- il concerto del gruppo musicale “La Maschera”, una band napoletana (la sera di giovedì 19 a partire dalle 21.30);

- una serata tutta dedicata al Gargano ed oltre, con la taranta e la musica mediterranea degli Audio Folk, della Piccola Orchestra del Gargano, nonché l’esibizione dell’attore Franco Gravino (la sera di venerdì 20 dalle 21:00 in poi);

l’attesissimo ed animato concerto di Mario Venuti, cantautore e chitarrista rock siciliano, iniziato intorno alle ore 21.30 di sabato 21.

Nella stessa giornata del 21 settembre, solennità di San Matteo apostolo ed evangelista, la rispettiva festa tenutasi, come già sopra scritto, tra il santuario omonimo e la frazione di Borgo Celano, ha raggiunto il suo culmine nel pomeriggio, con la Santa Messa solenne delle ore 16, presieduta da padre Alessandro Mastromatteo ofm ed a cui hanno partecipato numerosi devoti, in massima parte provenienti dalla città di Cerignola, e la conseguente e solenne processione del Sacro Tavolo ritraente il santo apostolo ed evangelista, organizzata ed attuata dagli stessi pellegrini cerignolani ed animata da antichi canti popolari e devozionali nel loro vernacolo in onore del santo, oltre che dalle consuete preghiere e dagli accompagnamenti musicali eseguiti dai componenti del “Gran Concerto Bandistico Foggia in Banda”. La processione è così avanzata fino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata di Lourdes, nel cuore della frazione sammarchese di Borgo Celano, distante circa un chilometro dal santuario ed animata dalla presenza di luminarie accese e di bancarelle. Dopo una sosta di preghiera dinanzi alla chiesa mariana della frazione, la processione ha intrapreso, sul far della sera, il cammino di ritorno al santuario, dinanzi al quale sono stati accesi i fuochi pirotecnici prima del rientro in sede del simulacro del santo apostolo ed evangelista.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

un momento della processione dell’Addolorata per le vie di San Marco in Lamis (foto n. 1);

le luminarie accese dinanzi alla rispettiva chiesa (foto n. 2);

il manifesto della 146ª Festa patronale in onore di Maria SS. Addolorata (foto n. 3);

un momento della processione di San Matteo, ad opera dei pellegrini cerignolani, dal rispettivo santuario alla frazione sammarchese di Borgo Celano (foto n. 4);

il Sacro Tavolo, ritraente del santo apostolo ed evangelista, che è stato condotto in processione (foto n. 5);

il manifesto della rispettiva festa (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata