Calcio Juniores nazionali, pari tra Prato e Sporting Club Trestina

Allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, nella 12^ giornata di ritorno del campionato Juniores nazionale, il Prato pareggia 1-1 contro lo Sporting Club Trestina. Risultato tutto sommato giusto in una gara abbastanza equilibrata. Minuti iniziali senza grandi emozioni con le due squadre che si sono affrontate prevalentemente a centrocampo. La prima vera occasione è del Prato al 17’, quando Casati inseritosi bene sulla fascia, calcia in diagonale dal limite dell’area colpendo il palo interno. Gli umbri rispondono al 25’ con Guaticchi che da dentro l’area avversaria, dopo una serie di batti e ribatti, non trova la deviazione vincente. Un minuto dopo sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con il calcio di punizione calciato dalla trequarti da Botteghi. Il pallone indirizzato in porta sfugge dalle mani del portiere pratese ma Goh a due passi non è lesto ad approfittarne. Al 28’ buona ripartenza per i lanieri con Adragna che da dentro l’area calcia alto sopra la traversa. Si ripetono i lanieri poco dopo con Nannini, il cui tiro è parato a terra dal portiere ospite. Al 34’ occasione per il Trestina sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione, Goh smarcatosi bene in area solo davanti al portiere, non trova la deviazione a botta sicura. Sul finire del primo tempo Prato pericoloso con Terramoto che lanciato in velocità, entra in area, ma sull’uscita del portiere il suo pallonetto finisce alto. Sull’azione successiva gli umbri si rendono pericolosi con una bella triangolazione tra Kajmaku e Botteghi che però non si chiude, quando il numero dieci ospite stava per presentarsi solo davanti al portiere. Nella ripresa i padroni di casa sembrano essere più propositivi, rendendosi subito pericolosi con la punizione calciata da Casati che costringe il portiere alla deviazione in angolo. Al 15’ Prato in vantaggio con Terramoto che sfrutta al meglio un cross dalla fascia battendo in porta di prima intenzione per l’ 1-0 laniero. Il Trestina cerca di rispondere ma le conclusioni di Botteghi e Bellucci sono imprecise. Al 27’ il Prato sfiora il raddoppio con Toccafondi che da dentro l’area effettua una spettacolare rovesciata ma il portiere ospite Rossi si supera deviando in angolo. Come spesso accade nel calcio gol mancato gol subito e al 31’ il Trestina raggiunge il pareggio. Bella azione veloce sulla sinistra di Orlandi che crossa al centro per l’accorrente Bellucci la cui girata in porta supera il portiere di casa. Minuti finali con il Prato tutto proteso in avanti alla ricerca del gol ma il Trestina si difende bene, chiudendo i varchi senza rischiare più di tanto.

Marcatori: 15’ s.t. Terramoto, 31’ s.t. Bellucci.

PRATO: Gambini, D’Orsi, Banchelli, Abdoune, Maggini, Casati, Martini, Nannini, Adragna, Del Greco, Terramoto. A disposizione: Cecconi, Gallo, Toccafondi, Bartolozzi, Iosif Sabin, Noferi, Reggiani. Allenatore: Innocenti.

SPORTING CLUB TRESTINA: Rossi, Alaimo, Fabbri, Erhabor, Guasticchi, Bellucci, Kajmaku, Goh, Benedetti, Botteghi, Orlandi. A disposizione: Dursi, Sciurpa, Apolli, Gargiulo. Allenatore: Gnucci.

