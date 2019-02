Il Museo del Gioiello, il primo in Italia è stato inaugurato nel 2014.

Si trova in una location esclusiva e storica: la Basilica Palladiana di Vicenza ed è gestito da Exhibition Group Spa, in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Curato è diretto da Alba Cappellieri, Professore di Design del Gioiello al Politecnico di Milano e principale studiosa del gioiello in Italia.

Al piano terreno l’ingresso con il bookshop e a seguire la sala dedicata alle esposizione temporanee.

Al piano superiore troviamo un percorso di nove sale espositive ognuna curata da un esperto di fama internazionale. Le sale tematiche sono dedicate al: Simbolo, Magia, Funzione, Arte, Moda, Design. Icone e Futuro.

La curatrice e Direttore del Museo Alba Cappellieri, scrive nella brochure: “ ….cosa è per te un gioiello? Un’espressione di ricchezza o di creatività? Un simbolo di status o di bellezza? Un investimento o un accessorio? E’ artigianato, moda, arte o design? Pensaci un attimo….

Visitando questo Museo si viene introdotti ad ammirare dei gioielli che ci sorprenderanno ma il visitatore è anche introdotto ai vari significati e valori del gioiello e dopo una prima visita magari incuriositi ci viene la voglia di tornare per scoprire nuovi dettagli.

Fotoreportage

Foto 1,2,3,4,5 – Esposizione temporanea: Le corone e il potere;

foto 6,7,8,9,10 Gioielli esposti nelle varie sale

www.museodelgioiello.it

Giorni e orari di apertura:

Martedi – Venerdi: 15,00 – 19,00

Sabato, Domenica e Giorni Festivi: 11,00 – 19,00

© Riproduzione Riservata